St. Georgen – Eigentlich wird landläufig erwartet, dass die Besucher in Strömen der Einladung zum Tag der offenen Tür folgen. Es war am Samstag etwas anders, sagen Helga Rollinger und Charlotte Baumert. „Wir hatten über eineinhalb Stunden so viele Besucher da, dass wir uns konzentrieren mussten, um dem Ansturm gerecht zu werden.“

Helga Rollinger: „Die Pflege der Angehörigen und betreutes Wohnen wird immer wichtiger. Genauso auch die Nachbarschaftshilfe.“ | Bild: Werner Müller

Kurz darauf leerten sich die Räume und Flure im Elisabethhaus und es wurde ruhiger. Das war dann auch die Stunde von Michael Werler. Er ist verantwortlich für die Heimleitung, die Pflegedienstleitung im Elisabethhaus und für die Tagespflege. Und eben diesen freien Moment hat Regina Hiekisch „beim Schopfe gepackt“ und sich zu Michael Werler gesetzt und sich bei ihm fachkundige Beratung gesucht. Regina Hiekisch hatte viele Fragen. Ihr lag viel daran, aus berufenem Munde zu erfahren, was sie erwartet, oder mit was sie zu rechnen hat, wenn sie sich dazu entschließen kann, Bewohnerin im zentral gelegenen Elisabethhaus zu werden. Michael Werler hat in ruhigem, sachlichen Ton geantwortet und bei speziellen Erläuterungen auch Zeit gelassen, das eben Gesagte ein weiteres Mal zu erklären. Dieser Beratungsmoment wird von den Bewohnern und den Gästen im Haus geschätzt.

Mit leckeren Waffeln verwöhnt Lisa Davidsen die Gäste und das Personal am Tag der offenen Tür. | Bild: Werner Müller

Es ist nicht immer ein leichter Schritt, den Entschluss zu fassen, sich ins betreute Wohnen im Elisabethhaus zu begeben. Helga Rollinger, zuständig für die Sozialstation, sagt auch „unser wichtigster Beweggrund ist bürgernah zu sein.“ Es ist bekannt, dass oftmals menschliche Hürden zu überwinden sind, bis der Kopf damit einverstanden ist, den Schritt aus der Familie ins betreute Wohne, oder in die Tages- oder Kurzzeitpflege zu gehen. „Betreutes Wohnen wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger.“

Um den Bürgern der Stadt und aus der Umgebung all die damit verbundenen Ideen, Aktionen und Hilfestellungen verständlich näher zu bringen, finden Tage der offenen Tür statt. Mit der Nachbarschaftshilfe steht ein weiteres Standbein der Sozialstation zur Verfügung. Familien zu beraten, was es mit der Pflege von Angehörigen auf sich hat, gehört zum Aufgabenfeld.

Viola Wittkopp: "Die Gäste die zu uns kommen, erleben einen schönen Tag im Elisabethhaus. Das Personal ist in allen Situationen Ansprechpartner." | Bild: Werner Müller

Hilfe beim Erstellen von Urlaubskonzepten für Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen zu geben, gehöre ebenfalls zum Aufgabengebiet. In bestimmten Bereichen bestehen Wartelisten. Hier wünscht sich das Personal die Kommunikation mit Betroffenen. Für die Menschen, welche die Tagespflege in Anspruch nehmen, wird das Esszimmer zum Hausmittelpunkt.

Für Charlotte Baumert, zuständig für die Heimleitung, Sozialdienst im Lorenzhaus, gehört die Beratung über Leistungen und Pflegegrad zur täglichen Aufgabe. Auch kritische Fragen werden beantwortet. „Die Menschen müssen wissen um was es geht, wenn ein Familienangehöriger, oder sie selbst im Elisabethhaus Aufnahme finden.“ Ab Pflegegrad zwei laufen Beratungsleistungen über die Pflegekasse, erklärt Helga Rollinger.

Charlotte Baumert: "Für Angehörige wird die betreute Pflege immer wichtiger. Besucher fragen häufig detailliert nach, sie wollen informiert sein." | Bild: Werner Müller