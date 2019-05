Selten versammeln sich alle jungen Mitglieder um Trainer Tjark-Henning Neuendorff, wenn er auf dem Platz des St. Georgener Tennisplatzes steht. Vielmehr sind es kleinere Gruppen, wie heute Nachwuchsspieler der U10, die zu viert im Training sind. Während sie im Doppel gegeneinander spielen, beobachtet sie der Trainer des St. Georgener Tennisclubs, analysiert und kommentiert ihre Bewegungen. Dann geht es zum Schlagtraining weiter.

Früh mit Tennis anfangen

Je früher die Kinder anfangen, desto besser, sagt Neuendorff. „Das perfekte Einstiegsalter liegt so bei fünf bis sechs Jahren“, erklärt der Tennistrainer des TC St. Georgen. Ein Einsteigen sei aber auch später möglich, schließlich möchte man keine „Tennisprofis hochzüchten“, sagt Neuendorff. Eine gewisse Kontinuität im Training könne dennoch nicht schaden. „Zweimal in der Woche trainieren ist das Minimum, sonst stellt sich der Trainingseffekt nicht ein“, so der Trainer.

Tennislehrer Tjark-Henning Neuendorff. | Bild: Halter, Maximilian

Der 56-Jährige weiß, wovon er redet. Bereits in jungen Jahren war er Tennislehrer, mit 16 gab er schon erste Stunden. In der Tennis-Acadamy von dem bekannten Tennis-Trainer Nick Bollettieri, der unter anderem die Tennisprofis Andre Agassi und Tommy Haas ausgebildet hat, hat der damals 18-Jährige seine Trainerlizenz erworben und ein Jahr lang als Trainer gearbeitet. Mit 20 eröffnete er seine eigene Tennisschule in Freiburg, mit 30 zog es ihn nach Spanien. Auf der Kanareninsel Teneriffa kaufte Neuendorff einen Tennisclub. Diesen hat der 56-Jährige heute noch, trotzdem zog es ihn zurück nach Freiburg.

Auch die U10 trainiert für den Wettkampf. | Bild: Halter, Maximilian

Am Anfang gab‘s ein Missverständnis

Vor zwei Jahren übernahm er dann die Stelle als Trainer beim Tennisclub in der Bergstadt, „Die Bedingungen sind außergewöhnlich für einen Club“, sagt Neuendorff anerkennend. Dabei beruhte das erste Kennenlernen zwischen dem Trainer und dem Verein auf einem Missverständnis, wie der 56-Jährige mit einem Lächeln zugibt. „Tatsächlich dachte ich erst, es sei Sankt Georgen, der Stadtteil der Stadt Freiburg“, erzählt Neuendorff mit einem Schmunzeln. Erst später fiel ihm auf, dass das Angebot eigentlich von St. Georgen aus dem Schwarzwald kam. Eine Zusage erschien ihm aufgrund der Distanz jedoch unrealistisch.

Infrastruktur des Vereins überzeugte

Anschauen wollte er es sich den Verein aber trotzdem. Und das hat sich gelohnt, erzählt er. Denn letztendlich ist er doch in St. Georgen im Schwarzwald gelandet. „Die gute Infrastruktur des Vereins und der sehr interessante Vorstand haben mich dann überzeugt“, erklärt der 56-Jährige, wie es am Ende doch noch zu einer Zusammenarbeit kam.

Vier Nachwuchsspieler beim Training. | Bild: Halter, Maximilian

Tennis richtig lernen

Und die lohne sich für den Nachwuchs, wie der Vorsitzendes des TC St. Georgen, Thomas Wagner, betont. Denn gerade für neue und junge Mitglieder sei es wichtig, den Sport früh und vor allem richtig zu lernen, sagt Wagner. Dabei sei ein qualifizierter Trainer wie Neuendorff unerlässlich. Rund 90 Kinder und Jugendliche sind derzeit im Tennisclub, etwa 60 davon nehmen aktiv am laufenden Training und an Wettkämpfen teil, so Wagner.

Verein legt Wert auf Betreuung

Neben einem guten Training will der Club seinem Nachwuchs auch eine gute Betreuung liefern, fügt der Vorsitzende hinzu. So habe jede Jugendmannschaft einen Paten, der die Kinder und Jugendlichen betreut und zum Beispiel zu den Spielen fährt. Zusätzlich biete man den jungen Spielern auch in der schulfreien Zeit ein Programm. In den Sommerferien zum Beispiel organisiert der Verein ein Tenniscamp, welches wie „ein Ferienlager mit Tennis“ sei, erzählt der Vorsitzende Thomas Wagner.

Der Verein 320 Mitglieder hat der Tennisclub St. Georgen, der 2023 sein 100-jähriges Bestehen feiert. 80 bis 90 Kinder und Jugendliche sind im Verein, davon nehmen 60 aktiv am laufenden Training teil. Ein gutes Alter für den Einstieg ist laut Trainer Henning-Neuendorff zwischen fünf bis sechs Jahren. Der Tennisclub bietet Gruppen- sowie Einzeltraining an, die Halle und die Anlage kann vom Nachwuchs genutzt werden. Für Interessierte bietet der Verein Schnupperkurse an. Weitere Informationen unter www.tcsg.de oder per E-Mail an infoTSCG@gmail.com. (hal)