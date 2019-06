Zum Gaudiwettkampf im Rahmen des 60-jährigen Bestehens lud der Peterzeller Fußballverein Viktoria ein. Neun Mannschaften stellten sich dem Wettbewerb in fünf Disziplinen, bei dem nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Zuschauer viel zu lachen hatten.

Blind und nur durch Zurufe ihrer Mitspielerinnen gesteuert bugsiert die Spielerin der Mannschaft „Görls“ den Ball durch die Slalomstangen hindurch. | Bild: Sprich, Roland

In verlässlicher Regelmäßigkeit überlegen sich die Organisatoren des FCP lustige Wettbewerbe. Mit dem Ball auf ein Tor zu schießen, ist für die Kicker fußballerischer Alltag. Mit einem Fußball so aufs Tor zu schiene, dass entweder die Latte getroffen oder der Ball nur durch einen begrenzte Öffnung ins Netz geht, gehörte zu den anspruchsvollen Herausforderungen bei dem Fünfkampf. Aber auch die Aufgabe, den Ball über eine Rampe in eine Wanne zu bugsieren, einen Hindernislauf zu absolvieren oder blind und sich nur auf die Zurufe der Mitstreiter zu verlassen einen Slalomkurs zu durchlaufen, sorgte für etliche skurrile Szenen. Damit alles in geordneten Bahnen verlief, achteten Schiedsrichter auf die korrekte Ausführung der Disziplinen und nahmen die Zeiten der angetretenen Gruppen.

Gar nicht leicht, den Ball so über die Rampe zu schießen,dass er in der Wanne landet. | Bild: Sprich, Roland

Am Ende bewältigen die Mitglieder des Teams Forza VfB die gestellten fünf Aufgaben am Besten. Auf den zweiten Platz kam das Team von Circa 1550x FCP, Dritte wurden die Wettkämpfer von SG Buchenberg-Neuhausen. Am Ende war den Teilnehmern Sieg oder Niederlage weniger wichtig als das gemeinsame Feiern auf dem Sportplatz.