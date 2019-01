Von Leckerei bis Neckerei war für jeden was dabei beim närrischen Dinner für 100, zu dem die Narrenzunft St. Georgen ins Theater im Deutschen Haus eingeladen hatte. Zu jedem kulinarischen Gang auf dem Teller servierten die Veranstalter witzige Programmpunkte auf der Bühne. Dabei ging es auch überraschend politisch zu.

Der bevorstehende Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union ist auch in St. Georgen angekommen, so jedenfalls suggerierte das Moderationsgespann Annalena und Rainer Weiß dem Publikum, dass sich das Thema Europa wie ein roter Faden durch den Abend ziehen solle. An dem imaginären roten Faden zog das Publikum denn auch kräftig mit. Als irische Tänzer präsentierte sich die Jugendgruppe in grünem Outfit und tanzte unter anderem zur Melodie aus dem Film "Eisprinzessin" den titel "Let it go – ich lass los", was durchaus als kleine politische Spitze zum Thema Brexit aufgefasst werden konnte.

Die Sahneschnittsche Caorlin Sprich (links) und Annette Kienzler rechnen mit der Männerwelt ab. | Bild: Sprich, Roland

Nicht weniger subtil knöpfte sich die "Zunft-Tilli" alias Maren Schwarz in Eulenspiegel-Manier zunächst das politische Geschehen vor, um dann den Bogen zur närrischen Vereinspolitik zu spannen. Seit mehr als 50 Jahren werde in der Bergstadt Brauchtum zelebriert, ohne zu lamentieren. Dass dabei die Vielfalt der Narrenfiguren immer farbenprächtiger und bunter werde und sich zu den bestehenden Farben braun und grün, lila, schwarz und rot nun auch eine blaue Farbe geselle, mache die närrische Welt nur bunter. Damit spielte Schwarz auf die neue Narrenfigur Weiher-Hexen an. Der erhobene Zeigefinger ließ nicht lange auf sich warten. "Spätestens, wenn eine Jahreszahl erscheint, wird eine Sage ernst gemeint", mahnte sie an, dass die Weiher-Hexen, deren närrisches Handwerk die Gründungsmitglieder bei den Fohrebobbele gelernt haben, sich bei ihrer Entstehungsgeschichte nicht an Fakten orientierten. "Im Jahre 1750 war das Kloster längst abgebrannt. Welche Klostertüre hat die junge Frau denn eingerannt?", setzte sie die Frage als Sahnehäubchen obendrauf.

Die Stimmung ist super und nach einem mehrgängigen Menü tut ein bisschen Bewegung auch gut. So lassen sich die Besucher beim Dinner für 100 der Narrenzunft nicht lange bitten und reihen sich ein in die Polonaise. | Bild: Sprich, Roland

Worüber sich ein Blümchen Gedanken macht, wenn es den ganzen Tag am Straßenrand steht und vor sich hin blüht, verriet Ute Scholz. So sei der heiße Sommer ein Segen gewesen für alle Kinder, die dann wenigstens am Klosterweiher planschen konnte, nachdem das Kinderbecken im Hallenbad seit geraumer Zeit undicht ist. "Bei der Frage, wer ist schuld, verliert der Stadtbaumeister langsam die Geduld", reimte sie. Auch Germanys next Top-Mama, die Royals und Jan Ullrich bekamen eine verbale Abreibung. Und schließlich deckte das Blümchen auf, dass viel nicht immer viel hilft, wie angesichts einer Kompostverteilaktion einiger gärtnerischen Laien auf einer städtischen Grünfläche deutlich wurde. So musste eine dicke Schicht des nährhaften Humus wieder fein säuberlich abgetragen werden.

Als Blümchen am Straßenrand weiß Ute Scholz so einiges aus dem Städtle zu erzählen. | Bild: Sprich, Roland

Zwischen den Programmpunkten, zu denen sich auch weitere Darbietungen wie eine Kurzfassung des Märchenklassikers "Aschenputtel", ein Showtanz der Dienstagsgruppe und die "Sahneschnittsche" gesellten, wurde den gut gelaunten Gästen italienische Spezialitäten serviert. Das Männerballett der Narrenzunft setzte nach Mitternacht mit schwarzem Theater den leuchtenden Schlusspunkt.