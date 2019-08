Großer Zirkus in Peterzell: Die Guggenmusik Bloos-Arsch feiert ihr 40-jähriges Bestehen. Vom 13. bis 16. September wird auf dem Festplatz direkt an der Bundesstraße groß gefeiert. Schon die Location hat es in sich. Gefeiert wird im und um ein Zweimaster-Zirkuszelt mit Schlagerparty, Streitwagenrennen und internationalem Guggenmusiktreffen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Das 40-jährige Bestehen nehmen die Bloos-Ärsch zum Anlass, um wieder einmal ein großes Fest in Peterzell steigen zu lassen. 1979 haben eine Handvoll junger Männer die Guggenmusik ins Leben gerufen. „Es war mal wieder an der Zeit“, sagt der Vorsitzende der närrischen Bürgerwehr Peterzell, Mathias Aberle. Immerhin sind seit dem letzten Guggenmusiktreffen ganze zehn Jahre vergangen. Und da heißt es klotzen, nicht kleckern. Das Zelt: Wie schon bei den vergangenen Festen wird auch das diesjährige Guggenmusikfest in einem nicht alltäglichen Zelt stattfinden. Ein Zwei-Mast-Zirkuszelt mit einer Kapazität von bis zu 1800 Besuchern wird an der B 33 aufgestellt.

Vier Tage lang wollen die Guggenmusiker in Peterzell an der Bundesstraße feiern. Dafür haben sie ein üppiges Programm zusammengestellt. | Bild: Sprich, Roland

Insgesamt werden an den vier Veranstaltungstagen rund 300 Arbeitsschichten verteilt. Dabei können die Veranstalter neben ihren eigenen Leuten auch auf eine Vielzahl von Helfern zählen. „Wir helfen auch bei anderen Vereinen gerne aus und jetzt helfen uns viele Helfer aus anderen Vereinen“, sagt Aberle. Das Programm: Vier Tage geht es in Peterzell rund. Den Auftakt am Freitag, 13. September, macht die Schlagerband „Familie Hossa„. Die Stimmungs- und Partymacher versprechen eine Reise durch die Kultschlager und deutschsprachigen Partyhits der der 70er- und 80er-Jahre. Die Besucher können sich schon mal Schlaghosen und Plateauschuhe aus der Kleidertruhe kramen. Davor heizt DJ Fazio richtig ein. Zudem gibt es mit zwei Guggenmusiken einen kleinen musikalischen Vorgeschmack auf das, was die Besucher am Samstag erwartet. Beginn ist ab 19 Uhr. Am Samstag, 14. September, ist um 14 Uhr ein Streitwagenrennen, an dem sich zahlreiche Vereine beteiligen. Um 18 Uhr startet das internationale Guggenmusiktreffen. Sieben Gruppen aus der Schweiz, von der Ostalb, der Ortenau und dem Schwarzwald werden ordentlich Stimmung machen. Den musikalischen Kontrast setzt wiederum DJ Fazio. Es gilt das Jugendschutzgesetz und die Veranstalter weisen darauf hin, dass vom Security-Dienst Taschenkontrollen gemacht werden. Am Sonntag, 15. September, ist ab 11 Uhr Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Buchenberg und dem Musikverein Unterkirnach. Nachmittags tritt die Peterzeller Sängerin Silke Vogt auf. Ab 18 Uhr spielen die Symbadischen Senfoniker. Am Montag, 16. September, gibt es einen Mittagstisch, insbesondere auch für Firmen. Ab 17.30 Uhr gibt es dann zum Abschluss ein Handwerkervesper mit Sepples Musikanten.

Beim Guggenmusiktreffen wird es auch ein Streitwagenrennen mit verschiedenen Vereinen geben.