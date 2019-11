Dass der Sitzungssaal des St. Georgener Rathauses bei einer Sitzung des Gemeinderates auch im Zuschauerraum sehr gut gefüllt ist, ist selten. Am Mittwoch waren aber rund 40 Bürger gekommen, um dabei zu sein, wenn es um das geplante Baugebiet „Glashöfe„ geht. Sie hatten ihrem Unmut schon bei der Sitzung im Juli Luft gemacht. Die größten Sorgenpunkte sind unter anderem: Eine Ringstraße, die für mehr Verkehr sorgen könnte und eine ungeklärte Schneeräumsituation. Der Gemeinderat hatte nun über Änderungen am Entwurf zu beschließen und sich für eine Variante der Erschließung auszusprechen. Bei drei Gegenstimmen der „Grünen Liste“ stimmte der Rat zu.

Um Verständnis werben

Dabei waren es weniger die, die mal bauen wollen, als die, die schon gebaut haben, die sich zu Wort meldeten. Einer der Anwohner sagte in der Fragestunde, dass man das Verkehrsgutachten nochmal überdenken solle, weil es nicht alle Faktoren ausreichend berücksichtige und mit einem erheblichen Anstieg des Verkehrsaufkommens zu rechnen ist. Bürgermeister Michael Rieger zeigte Verständnis für die Anregungen der Anwohner. Er warb aber auch um Verständnis für die Verwaltung: „Es geht manchmal nicht anders, was sollen wir denn machen als Stadt?“ Man stehe in der Mitte zwischen dem Investor und den Anwohnern.

St. Georgen Wohin mit dem Schnee und dem Verkehr? Neues Baugebiet Glashöfe sorgt für Diskussionen Das könnte Sie auch interessieren

Das Gebiet, das einem Münchner Investor gehört, soll in zwei Abschnitten und über eine Ringstraße erschlossen werden. Gebaut werden können sowohl Einzel- als auch Doppel- oder Reihenhäuser. Der Bebauungsplan Glashöfe geht nun in geänderter Form erneut in die Offenlage. Diesen Weg habe man gewählt, weil sehr viele Stellungnahmen eingegangen waren. Der Beschluss für den Bebauungsplan soll dann im Januar fallen.

Vermarktung noch unklar

Noch ist nicht geregelt, wie die Vermarktung der Bauplätze erfolgen wird. Diese Entscheidung liege letztlich in den Händen des Investors. Bei der Stadt, so sagte Bürgermeister Michael Rieger, hätten aber bereits einige Bürger ihr Interesse bekundet. Ebenfalls fraglich ist auch noch, wann gebaut werden kann.

St. Georgen Erster Zeitplan für Baugebiet Glashöfe: Im Idealfall können Häuslebauer 2020 loslegen Das könnte Sie auch interessieren

Der Gemeinderat lobte die Planung, nur die „Grüne Liste“ votierte dagegen. Oliver Freischlader (SPD) sagte: „Wenn wir nicht bereit sind, etwas zu tun, dann wird unsere Stadt nicht wachsen und Schaden nehmen.“ Auch Karola Erchinger (FW) sah in dem geänderten Entwurf einen „sehr ausgewogenen Kompromiss“. Zustimmung signalisierten auch Beate Rodgers (CDU) und Jochen Bäsch (FDP).