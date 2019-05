Der Start ins Berufsleben ist für junge Menschen ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Schließlich soll damit im besten Falle ein ganzes Berufsleben lang das Einkommen gesichert werden. Doch welche Berufe gibt es überhaupt? Welche Voraussetzungen brauche ich für welche Berufe? Und wo gibt es für den Wunschberuf eine geeignete Ausbildungsstelle? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es bei der Berufs- und Ausbildungsmesse BAM, die am Freitag, 24. Mai, von 9 bis 17 Uhr in der Stadthalle in St. Georgen stattfindet.

33 Unternehmen und Einrichtungen aus den unterschiedlichsten Branchen, von Industrie über Handwerk bis zu Gesundheitswesen und Dienstleistung, präsentieren sich auf der Messe, die von der Stadt St. Georgen bereits zum siebten Mal organisiert wird. Die Messe richtet sich einerseits an Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Jahr in das Berufsleben einsteigen. Sie haben die Gelegenheit, Berufe aus verschiedenen Branchen kennenzulernen und mit Firmenchefs oder Ausbildern direkt ins Gespräch zu kommen. Gleichzeitig lässt sich im Gespräch klären, was die Ausbildungsbetriebe bieten und was sie erwarten. Wer sich über seine Berufswahl bereits sicher ist, kann an manchen Ständen sogar direkt seine Bewerbung abgeben.

Die Berufs- und Ausbildungsmesse ist nicht nur für angehende Berufsanfänger eine tolle Sache. Firmenchefs, Ausbilder und Personaler aus Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen haben ebenfalls die Chance, potenzielle Kandidaten im persönlichen Gespräch kennenzulernen und Ausbildungsplätze für den Berufsstart im Jahr 2017 anzubieten.

Die Messe hat Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit der Stadt. Sie will damit den Industriestandort stärken und aufzeigen, welches Potenzial in den St. Georgener Unternehmen steckt. Zudem soll die Berufs- und Ausbildungsmesse jungen Menschen aufzeigen, dass sie ihrer Heimatstadt auch während der beruflichen Ausbildung verbunden bleiben können.

Mit der Messe reagieren die Organisatoren zudem auf die längst deutlich spürbare Knappheit an Auszubildenden und Fachkräften.

Die Messe in St. Georgen kann aber nicht nur für angehende Auszubildende eine Chance sein. Auch Arbeitskräfte, die sich beruflich um- oder neu orientieren wollen, finden hier ein Angebot an Arbeitsplätzen.