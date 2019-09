Bei einem Ausweichmanöver ist am Montagvormittag bei Langenschiltach-Schachenbronn ein Autofahrer in den Straßengraben gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 50-jährige Fahrer eines VW Passat auf der Kreisstraße 5725 einem Milchlaster ausweichen. Dieser war gerade dabei, rückwärts in einen Waldweg einzubiegen, um dort bereitsgestellte Milch abzuholen. Von Langenschiltach aus kommend, holte der Lastwagenfahrer hierzu etwa auf Höhe der Abzweigung Schachenbronn zunächst nach links aus, um dann rückwärts in den Waldweg zu fahren.

Der von hinten nahende Passat-Fahrer verkannte die Situation und wollte den vor ihm befindlichen Lastwagen überholen. Als dieser jedoch nach links ausscherte, lenkte der Passatfahrer rechts am Milchlaster vorbei und landete im Straßengraben. Zu einer Berührung mit dem Lastwagen kam es dabei aber nicht und Personen kamen bei dem Unfall ebenfalls nicht zu Schaden. Am dem VW Passat entstand jedoch ein Schaden von rund 2000 Euro.