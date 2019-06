von Renate Bökenkamp

Da kommen mir schon seltsame Gedanken, wenn ich so mit 60 bis 70 km/h mit meinem Töff-Töff über die Bundesstraße gen Villingen und zurück tuckere. Vor mir vier Autos und als Anführer natürlich ein Lkw, diesmal ein Schüttguttransporter – und der kann halt nicht schneller. Und er hat auch das Recht, diese Straße zu nutzen. Überholen hat auf dem Straßenabschnitt ab Peterzell bis zur Abzweigung ins Villinger Kurgebiet nur dann einen Sinn, wenn man sein Leben verkürzen will.

Also ausharren. Ist ja egal, ob ich fünf Minuten früher oder später am Ziel ankomme. Wenn ich dann im Villinger Stadtgebiet wegen mehrerer Straßenbaustellen auch nur mit 10 km/h vorwärts komme, sinkt allerdings die bisher gute Laune. Beim Blick in den Rückspiegel steigt der Blutdruck: Ein recht junger Autofahrer sitzt mir mit seinem Auto fast an der hinteren Stoßstange, er gestikuliert und spricht offensichtlich in seine Freisprechanlage. Blödmann.

Mal schnell auf die Bremse tippen oder die Warnblinkanlage einschalten ist zwar verboten, aber ich will den Kerl nicht so dicht hinter mir haben. Da zieht er plötzlich links an mir vorbei und schert ein Auto vor mir rechts ein, haarscharf vor einem entgegenkommenden Auto. Puh. Glück gehabt, dass nichts passiert ist.

Solche Situationen kosten schon Nerven. Die werden bei der Parkplatzsuche auch nicht gerade geschont. Zwar gibt es durchaus Parkplätze, aber jede Menge Autolenker, die mit ihren Vans, Jeeps und sonstigen großkalibrigen Fahrzeugen gedankenlos gleich zwei Parkplätze nutzen, damit wenigstens sie bequem aussteigen können. Sie sind in den Parkhäusern wie am Kreiskrankenhaus oder auf öffentlichen Parkplätzen eine lästige Erscheinung. Wie auch jeder lässig parkende Autofahrer.

Da wird die noch so liberale Autofahrerin fast zur Anarchistin. Die Gedanken kreisen von „gehören abgeschafft“ bis „müssen wir denn immer mehr Autos bauen“. Und: Müssen wir jetzt die Parkhäuser und die St. Georgener Stadtgarage so umgestalten, damit die „Dicken“ den Platz kriegen, den sie brauchen ohne andere zu behindern? Muss die B 33 wirklich dreispurig ausgebaut werden, um Autoschlangen zu vermeiden? Die Lösung liegt wohl hier wie bei den meisten Problemen: bei uns selbst – und bei einem ausgebauten und bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr.