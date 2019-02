Bei einem Unfall mit einem Reisebus sind am frühen Sonntagmorgen in St. Georgen-Langenschiltach (Schwarzwald-Baar-Kreis) zwei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr ein mit vier Personen besetztes Fahrzeug um kurz nach Mitternacht die Landesstraße in Richtung Hornberg.

Im Bereich einer Kreuzung wollte ein Omnibus in die entgegengesetzte Fahrtrichtung einbiegen. Dabei holte der Bus, in dem sich außer dem Fahrer keine weiteren Personen befanden, weit auf die Gegenfahrbahn aus. Der Fahrer des Personenwagens versuchte offenbar noch, dem Bus auszuweichen, was nicht gelang. Das Auto prallte seitlich mit dem Bus zusammen. Dabei wurden zwei der vier Fahrzeuginsassen verletzt.

Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst des Roten Kreuzes versorgt. Der Busfahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr ist mit 24 Einsatzkräften ausgerückt, die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.