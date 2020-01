Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einer Verbreiterung des August-Springer-Weges zugestimmt. Die Straße ist fünf Meter breit und hat keinen durchgehenden Gehweg. „Diese Situation birgt Gefahrenpotential in sich“, heißt es in der Sitzungsvorlage des Gemeinderats. Und Stadtbaumeister Alexander Tröndle ergänzte: „Diese Engstelle ist seit vielen Jahren bekannt.“ Infolge des vollständig ausgebauten Baugebiets „Am Silberbrünnele“, des Schönblickareals und dem künftigen Baugebiet „Glashöfe“ sei in der Straße nun zudem mittelfristig mit einem höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Die Straße werde, so Tröndle, auf sechs Meter verbreitert. „Zudem gibt es dann einen durchgehenden Gehweg.“ Der bereits bestehende Weg im vorderen Teil der Straße bleibe bestehen. Verlängert wird er auf der anderen Straßenseite in Richtung des Waldes. Damit diese Maßnahme möglich ist, sei es nötig, so schätzt der Stadtbaumeister, zwischen fünf und zehn Meter des Waldes abzuholzen. Damit das Wechseln der Seite am Übergang auch für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Rollatoren leichter wird, bat Oliver Freischlader (SPD) um eine entsprechende Absenkung des Bürgersteigs.

Für die Ausleuchtung sollen acht neue LED-Straßenlampen auf der Waldseite installiert werden. Marc Winzer (Freie Wähler) regte an, auch über eine Ausleuchtung des Weges, der an den August-Springer-Weg anschließend schräg in Richtung Stadion verläuft, nachzudenken. Bürgermeister Michael Rieger sagte daraufhin, dass das Thema Beleuchtung ohnehin in einer der folgenden Sitzungen behandelt werde.

Baustart ab April möglich

Die Arbeiten werden nach dem Beschluss des Gemeinderates ausgeschrieben. Die Stadtverwaltung rechnet mit Kosten für diese Maßnahme von rund 207 000 Euro. Sollte ein enstprechendes Ergebnis aus der Ausschreibung hervorgehen, das auch vom Gemeinderat gebilligt wird, könnte die Maßnahme laut einer Auskunft des Stadtbauamts ab Ende April starten.