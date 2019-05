von Lea Spormann

Rund 18 Schüler des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums (TSG) stellen ein großes deutsch-kolumbianisches Theaterprojekt mit einer Schule aus Kolumbien auf die Beine. Dafür werden einige Schüler sogar bald nach Südamerika Reisen.

In den vergangenen Jahren stand das TSG im Rahmen eines „Chats der Welten“ mit der Escuela Normal Superior María Auxiliadora Schule in Copacabana/ Kolumbien intensiv im Austausch. „Schüler beider Länder aus verschiedenen Klassen sind seither über soziale Netzwerke in Kontakt und arbeiten gemeinsam an verschiedenen Themen,“ erzählt Michaela Conzelmann Lehrerin des TSG.

Ein Schwerpunkt lag von Anfang an auf der theaterpädagogischen Arbeit. 2017 hat das TSG für sein Engagement beim Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur Entwicklungspolitik den ENSA-Sonderpreis gewonnen. Dieser Preis ermöglicht den Schülern nun die Reise nach Kolumbien.

St. Georgen Mit der ersten Klimademo in der Bergstadt wollen Schüler ein Umdenken anregen Das könnte Sie auch interessieren

Das große deutsch-kolumbianisches Theaterprojekt heißt „Emigración fatal“. „Das Stück soll im Herbst 2019 in Kolumbien und im Frühjahr 2020 in St. Georgen aufgeführt werden“, erzählt Celina Wagner eine Schülerin des TSG. In dem Stück geht es um eine ferne Zukunft, in der die Erde aufgrund des Klimawandels und anderen Umwelteinflüssen unbewohnbar geworden ist. So, dass nur die Flucht auf den entdeckten paradiesischen Planeten Tambora als Ausweg bleibt. Einige Kinder werden dann als Test vorausgeschickt und müssen die Herausforderung des Lebens in der neuen Heimat meistert.

„Wir sind dankbar, dass wir für dieses Projekt Wolf Wilms gewinnen konnten, der normal in Kolumbien unterrichtet“, sagt Michaela Conzelmann. Der Professor ist Theaterregisseur in Kolumbien und langjähriger Dozent für Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Er kommt meist einmal im Monat, um mit den Schülern zu üben. Bereits im Juni wird er dann noch mal herkommen. „Damit trotz der zweisprachigen Texte alles verständlich wird, wird die Spielweise sehr choreografisch, mit Körpereinsatz ausgerichtet werden“, sagt Arved Räuber Schüler des TSG.

Ziele für die Schüler sei es, Bewusstsein für globale Zusammenhänge und im Sinne der globalen Nachhaltigkeitsziele die Wichtigkeit weltweiter Kooperation und Solidarität zu schaffen. Es soll ein hochwertiger und völkerverständigungsfördernder Beitrag zum Kulturangebot der beteiligten Orte und Regionen geleistet werden. „Bisher sind die Begegnungen der Schüler immer gut gelaufen. Ich denke dadurch, dass ich auch beide Seiten kenne, kann ich auch ganz gut vermitteln“, sagt Wolf Wilms.

Auch Celina Wagner ist sehr begeistert von diesem Angebot. „Ich glaube, es ist einfach eine tolle Möglichkeit, nach Kolumbien zu gehen, bei der man viele Eindrücke und Erfahrungen sammeln kann. Leider darf ich noch nicht mit nach Kolumbien, da die Reise erst ab 14 Jahren ist“, sagt sie.

Schon jetzt besteht eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. „Die Kolumbianer waren ja schon einmal hier und da hat die Kommunikation recht gut geklappt, teils mussten wir uns einfach mit Händen und Füßen zu verständigen“, sagt Arved Räuber.

„Für die erste Phase des Projekts werden 75 bis 80 Prozent der Kosten von dem ENSA-Sonderpreis getragen. Den Fehlbetrag müssen wir noch auftreiben. Für die zweite Phase hoffen wir auf eine erneute Förderung durch ENSA.“, sagt Michaela Conzelmann. Angesichts der veranschlagten Kosten von rund 22 000 Euro pro Reisezyklus und des großen Verwaltungsaufwands ist das TSG immer sehr dankbar für Unterstützung.