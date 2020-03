von Rolf Hohl

Es ist eine neue Welt, in die die Kinder da vorausgeschickt werden. Aber ob es auch eine bessere sein wird, steht noch längst nicht fest. In ihrem Musiktheaterstück „Tambora„ zeigen Schüler des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums (TSG) zusammen mit kolumbianischen Schülern den Exodus von der zerstörten Erde auf einen neuen, scheinbar paradiesischen Planeten. Dort sollen die Jugendlichen als Vorboten die Ankunft ihrer Eltern vorbereiten, und nebenbei eine bessere Welt aufbauen, als diese es getan hatten.

Auch Schwieriges wird geprobt: Wie sieht es aus, wenn jemand erschlagen wird? | Bild: Rolf Hohl

Seit Sonntag sind die Schüler aus Kolumbien in St. Georgen bei ihren Gastfamilien, aber schon weitaus länger besteht die Zusammenarbeit mit der Theatergruppe des TSG. Im September vergangenen Jahres waren sie in dem südamerikanischen Land zu Besuch, wo sie das Stück schon einige Male gemeinsam aufgeführt haben. Nun also stand der Gegenbesuch an, an dessen Ende ebenfalls drei Aufführungen des Theaters stehen (siehe Infobox).

Vorführungen auf Deutsch und Spanisch

Bis zur ersten Vorführung ist es aber noch eine knappe Woche hin, und die brauchen die jungen Schauspieler auch, wie Projektleiterin Michaela Conzelmann erklärt. „Momentan proben die Gruppen noch einzeln, aber nächste Woche wird dann alles zusammengefügt.“ Das ist nicht nur ein organisatorisches Kunststück, auch die Verständigung ist nicht immer ganz einfach. „Das funktioniert über eine Mischung aus Englisch, Spanisch und Deutsch“, sagt sie.

Und das gilt auch für die Vorführungen selbst: Sie werden je nach Zusammensetzung der Schauspielgruppen in beiden Sprachen aufgeführt. „Das ist aber ein choreografisches Theaterstück und man kann der Handlung auch folgen, wenn man nicht jedes Wort versteht“, so Conzelmann.

Feinschliff mit dem Regisseur

Für Regisseur und Autor Wolf Wilms ist die Verständigung mit den kolumbianischen und den deutschen Schülern gleichermaßen kein Problem – er spricht sowohl Spanisch als auch Deutsch. Gemeinsam studiert er nun mit den Schauspielern jeden Tag einzelne Szenen ein und feilt mit ihnen an den entscheidenden Feinheiten wie der Körpersprache.

Mit viel Geduld und klaren Anweisungen arbeitet Regisseur Wolf Wilms mit den Schülern an ihrer Bühnenpräsenz. | Bild: Rolf Hohl

Dabei führt die Handlung von „Tambora„ die Schüler an die Grundfesten des Zusammenlebens und an so manche Grenze. Wenn sie etwa nach der Ankunft auf dem neuen Planeten darüber sinnieren, wen sie als erstes essen könnten, um in der „grünen Hölle“ auch einmal an Fleisch zu kommen.

Oder wie die öffentliche Ordnung dort aufrecht erhalten werden könnte, ohne dass sich jemand eingeschränkt fühlt. Aber auch wenn diese Diskussionen angesichts der Konflikte in der Realität einen durchaus ernsten Hintergrund haben, spielen die Schüler selbst solche Szenen mit einem Augenzwinkern, das erst die Absurdität der Situation deutlich macht.

Ob die neue Welt, welche die Jugendlichen in dem Stück aufbauen, dann wirklich eine bessere wird, muss sich also erst noch zeigen. Ein Erkenntnisgewinn für das jetzige Leben auf der Erde dürfte es aber allemal sein.