Weißt du, wie viel Sternlein stehen – diese Frage ließ sich beim Astrotag am Thomas-Strittmatter-Gymnasium nicht beantworten. Das Gymnasium bot Besuchern aber Gelegenheit, sich über das Thema Astronomie zu informieren. Und einen Blick in den nächtlichen Sternenhimmel über St. Georgen zu wagen.

Jörg Zimmermann ist Lehrer und verantwortlicher Betreuer des Astrotags. In einem Klassenzimmer sind riesige Teleskope aufgebaut, dazu gibt es Fotos ferner Galaxien und Sterne. Darunter eine Bilderbuchaufnahme des Saturn mit seinen Gasringen. "So ein Foto bekommt man nur mit spezieller Technik hin", erklärt Jörg Zimmermann, der das Foto von seinem Garten in Peterzell machte. Dutzende Einzelaufnahmen werden dazu am Computer später zusammenmontiert. Wer schon einmal versucht hat, eine Sonnen- oder Mondfinsternis mit einem starken Teleobjektiv zu fotografieren, wird zudem gemerkt haben, dass die Erdrotation auf den Fotos Spuren hinterlässt. "Das kann nur ausgeglichen werden, in dem die Kamera permanent nachgeführt wird", so Zimmermann.

St. Georgen Viele Millionen werden investiert: St. Georgener Schulen stehen vor großen Veränderungen Das könnte Sie auch interessieren

Um die unglaublichen Entfernungen der Planeten in unserem Sonnensystem zu verdeutlichen, wurde auf dem Schulgelände auch ein Planetenpfad eingerichtet, an dem die Entfernungen abgeschritten werden konnten. "Ein Schritt sind 20 Millionen Kilometer", erklärte Jörg Zimmermann. Während der Weg von der Sonne zur Erde mit sieben Schritten zu bewältigen war, musste man, um den Neptun zu erreichen, schon bis fast ans Roßbergstadion laufen.

Schwerpunkt des Astrotags war es zudem, auf die Lichtverschmutzung aufmerksam zu machen. Da der Tag in Verbindung mit dem weltweiten Earth Day stattfand, wo symbolisch an bekannten Bauwerken auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht gelöscht wurde, wurde auch das Licht am Gymnasium gelöscht, so dass die Sterngucker mit Einbruch der Dunkelheit einen faszinierenden Blick durch die Teleskope in den Nachthimmel hatten. Und den Sternenbildern für einige Moment ganz nah waren.