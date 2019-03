von sk

Die Kolpingfamilie hat im Adolf-Kolping-Saal der Unterkirche über ihre Aktivitäten im vergangenen Jahr berichtet.

Erinnert wurde an die viele Veranstaltungen wie Theologieabende, Kolpingshock, das Schmücken der Kirche an Fastnacht, Cego-Spielabende und die Päckchen-Aktion für Rumänien. Die 74 Mitglieder und der Vorstand waren mit ihren Tätigkeiten und 43 Veranstaltungen im Jahr 2018 sehr zufrieden.

Kinder erhalten 486 Päckchen

Besonders wichtig für die Kolpingsfamilie war die Sammelaktion, bei der jeder einen Karton mit Geschenken für die Kinder in Rumänien packen kann. Dieses Jahr konnten wieder 40 Kartons mit 486 Päckchen – voll mit Plüschtieren und Kleidung – gefüllt werden. Als Dank malten die Kinder viele bunte Bilder, die zurück nach Deutschland geschickt wurden. Sie zeigten, wie sehr sich die Menschen dort, über diese Hilfe freuen.

Hilfe für Indien und Chile geplant

Die Kolpingsfamilie ist stolz darauf, dass dies bereits die 19. Rumänien-Aktion war und seitdem schon über 12 300 Päckchen verschickt wurden. Für die nächste Zeit geplant seien auch weitere Spenden nach Rumänien, Indien und die Kolpingsfamilien in Chile.

Der Nikolaus hatte bei 37 Familien und auch in der Robert Gerwig Schule vorbeigeschaut. Die Kinder könnten es immer kaum erwarten den Nikolaus und Knecht Ruprecht zu treffen, hieß es. Außerdem sei die Aktion auch eine gute Integrationsmöglichkeit, um die Kultur in Deutschland noch besser kennenzulernen, sagte Klaus Spiegelhalter.

In den Wahlen wurde Thomas Hummel als Vorsitzender bestätigt. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Klaus Spiegelhalter berufen, als Kassenprüfer bleiben weiterhin Hubert Maier und Franz Krietemeyer im Amt. Ein neuer Beisitzer konnte jedoch noch nicht gefunden werden.

Ende der Ära Auer

Für Pfarrer Paul Dieter Auer, der bereits seit 1999 das Amt des Präses geführt hatte, war dies die letzte Jahreshauptversammlung. Er wird die Gemeinde verlassen und nach Spanien ziehen. In seinen Schlussworten betonte er, dass ihm die Kolpingfamilie immer neue, herausfordernde Aufgaben gegeben hatte. „Dank euch war ich ein ewiger Student“, sagte Auer.

Besucher in Spanien willkommen

Aufmerksam machte er darauf, dass er sich große Sorgen über die Arbeit der Seelsorge machen würde. Er würde sich wünschen, dass man wieder aktiver wird und dass wieder mehr Menschen sich dafür stark machen würden. Paul Dieter Auer versprach auch in Spanien daran zu arbeiten, eine Kolpingsfamilie aufzubauen. Er freue sich sehr auf seinen Umzug und würde sich über Besuch am neuen Wohnort freuen.

Für das kommende Jahr geplant sind weitere Ausflüge. Am 16. Juni findet ein Kolping-Express statt, am 14. Juli ein Ausflug zur Bundesgartenschau, am 24. September wird der Tag der Treue gefeiert und am 29. September gibt es ein Fest rund um die Kirche. Abgeschlossen wurde die Versammlung mit dem gemeinsam gesungenen Kolpingslied. Und schließlich wurde noch zum gemütlichen Beisammensein eingeladen.