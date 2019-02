Niemand Geringeres als Johann Wolfgang von Goethe hat einmal gesagt: "Ich bin gesund und kann arbeiten. Was verlang' ich mehr." Von wegen! Der moderne Mensch verlangt noch eine ganze Menge mehr – "Work-Life-Balance" ist das Zauberwort, von dem seit einigen Jahren überall zu hören und zu lesen ist. Eine gute "Work-Life-Balance" sei der Schlüssel zu einem glücklichen und gesunden Leben. Doch was bedeutet dieses zusammengepuzzelte Anglizismen-Ungetüm eigentlich genau? Arbeit-Leben-Gleichgewicht, schon klar. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht.

Was ist "work" und was ist "life"?

Die Kaffeepause im Büro zum Beispiel – Arbeit oder Leben? Oder verläuft die Grenze hier zwischen Gewohnheit und Genuss, so dass ein ganz normaler Filterkaffee noch "work", ein frischer Cappuccino mit aufgeschäumter Milch dagegen schon "life" ist? Und wie sieht es aus, wenn man nach Dienstschluss in seiner Freizeit die Wäsche waschen oder die Spülmaschine ausräumen muss? Da das wohl die wenigsten Menschen zu ihren liebsten Hobbys zählen, handelt es sich dabei doch auch irgendwie um Arbeit. Und schon geht die Rechnung aus acht Stunden schlafen, acht Stunden schuften und acht Stunden Freizeit nicht mehr auf und die Balance ist dahin.

Kindererziehung – irgendwas dazwischen

Ganz kompliziert wird es bei Menschen, die zwar am Ende des Monats keinen Gehaltzettel bekommen, aber trotzdem nicht einfach auf der faulen Haut liegen. "Das bisschen Haushalt macht sich von allein", behauptete zwar 1977 der Mann von Schauspielerin und Sängerin Johanna von Koczian im gleichnamigen Schlagerhit. Doch jeden Tag zu kochen und zu putzen und nebenbei noch die lieben Kleinen zu bespaßen ist sicher auch nicht immer nur das pure Vergnügen. Wer entscheidet also in dem Fall, was "work" und was "life" ist? Von der "balance" mal ganz zu schweigen.

Balance ist, was man daraus macht

Letztlich kommt es wohl immer darauf an, was jeder Einzelne aus seinem Leben macht. Schließlich gibt es auch den sogenannten Freizeitstress und den brockt man sich in der Regel selbst ein. Joggen, Buchklub, Klavierunterricht, Fußball – alles schön durchgetaktet, so dass gar keine Zeit mehr bleibt, um einfach mal das süße Nichtstun zu zelebrieren. Andererseits soll es ja auch im Job hin und wieder schöne Momente geben, die sich gar nicht so richtig nach Arbeit anfühlen. So wie diesen hier. Zumindest fühle ich mich gerade ziemlich gut im Gleichgewicht.