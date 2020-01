Bis zu 50 Stück – so viele Bücher bewegt Anita Kienzler pro Woche. All das tut sie ehrenamtlich, um das öffentlich zugängliche Bücherregal im Obergeschoss des Edeka-Marktes zu bestücken. Sehr gefragt sei das Angebot, das vor vielen Jahren von der Bürgerstiftung initiiert wurde und bis heute gefördert wird. Seit rund anderthalb Jahren kümmert sich Anita Kienzler nun um das Bücherregal. Momentan herrsche allerdings Bücher-Flaute. Viele seien über die Weihnachtsfeiertage mitgenommen worden. Das sieht man dem Bücherregal noch nicht an. Eher schmilzt ihr Vorrat, weswegen Anita Kienzler momentan auf weitere Spenden hofft.

Ihr großes Hobby, das Tennis, spielt auch bei dem Bücherregal eine Rolle. Täglich legt sie einige der Bälle, die im Verein gespielt wurden, hinein. Diese werden gerne mitgenommen, sagt sie. „Kinder fragen mich sogar manchmal, wann ich wieder welche reinlege“, sagt Anita Kienzler. Rund um das Bücherregal gibt es manchmal auch regen Austausch und viele Begegnungen. Oft auch nette Gespräche: Ab und an gelingt es durch das Bücherregal dann auch, Menschen zu verbinden. Eines der Gespräche ergab sich tatsächlich durch die abgespielten Tennisbälle, wie Anita Kienzler erzählt. Ein Mann habe sie angesprochen, der schon seit Jahren Mitglied im Tennisverein sei, aber keinen Anschluss finde. „Danach habe ich ihm einige Leute genannt, die zu ihm passten“, sagt Anita Kienzler. Heute sei der Mann bestens in den Verein integriert und habe viel Freude daran. Eben auch solche Erlebnisse hat man, wenn man sich ehrenamtlich um ein Bücherregal kümmert.