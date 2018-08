von SK

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag auf den "Wagschachenparkplatz" an der Landesstraße 175 drei Autos zerkratzt. Der Unbekannte hat in der Zeit zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr jeweils den Lack auf den Beifahrerseiten beschädigt.

Der verursachte Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen unter der Telefonnummer 07724/949500 entgegen.

