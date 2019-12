Kistenweise frische Ware aus Haushaltsauflösungen werden auf der oberen Eingangsetage in der Schulstraße präsentiert. Es gibt laut Mitteilung des CVJM eine große Anzahl Bücher, Heimatbücher, auch CDs, DVDs und Schallplatten, Schmuck, Geschirr und Haushaltsartikel, sowie viele Einzelstücke aus Haushaltsauflösungen. Natürlich fehlen entsprechende Weihnachtsartikel auch nicht im Sortiment.

Wie immer gilt: Kommen und schauen, was alles angeboten wird. Der Erlös wird für die Jugendarbeit des CVJM St. Georgen verwendet. Wer weitere Informationen braucht, kann sich an die Hotline unter 07724/88 79 866 oder per Mail an ch.rosenfelder@gmx.de wenden.