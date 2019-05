von Lea Spormann

Zwei Tage vor seinem 90 Geburtstag ist bei Matthias Breithaupt das Haus noch ruhig. Der 89-Jährige kommt gebürtig aus Tennenbronn und ist dort mit drei Geschwistern aufgewachsen. "Ich bin 1935 bis 1943 zur Schule gegangen und musste nebenher noch arbeiten, da wir nicht so viel Geld hatten", sagt Matthias Breithaupt.

Als Nebenjob ging Matthias Breithaupt regelmäßig zu verschiedenen Bauern, arbeitete als "Hirtenbua" und schaute nach dem Vieh. "Nach der Schule begann ich dann eine Ausbildung bei Junghans in Schramberg als Betriebselektriker", erzählt er. Wegen schlechter Geschäftslage bei Junghans bemühte sich Matthias Breithaupt nach der Ausbildung stetig um einen anderen Arbeitsplatz. "1949 startete ich dann bei J. G. Weisser Söhne als Montagetechniker", sagt er.

Jahrelang in Russland unterwegs

Dort lernte er dann auch seine Frau Ruth Eble kennen. 1951 heiratet er seine große Liebe und bekam mit ihr zwei Söhne und eine Tochter. Insgesamt 25 Jahre lang arbeitete Matthias Brauthaupt auch im Außendienst, was ihn in seinem Leben sehr geprägt hat. Er reiste für J. G. Weisser Söhne unter anderem nach Amerika und nach Russland. "Ich war teilweise jahrelang in Russland und habe meine Familie nur am Wochenende gesehen." Seine Frau, die schon 2002 verstorben ist, habe ihn immer sehr gut unterstützt, sagt er im Rückblick. Auch seine Tochter ist 2017 bereits früh verstorben.

Das Unternehmen J. G. Weisser, in St. Georgen auch noch als Postschmiede bekannt. Hier arbeitete Matthias Breithaupt seit 1949. | Bild: Rodgers, Kevin

Durch seine gute Anstellung konnte sich Familie Breithaupt dann auch ein schönes Grundstück inklusive Haus leisten. 1992 ging er in den Ruhestand und genoss die Zeit mit seiner Familie. "In meiner Freizeit bin ich auch viel Wandern gegangen und habe mich beim Schwarzwaldverein und beim Verkehrsverein in St. Georgen engagiert."

Freut sich auf seinen Ehrentag: Matthias Breithaupt wird am morgigen Mittwoch, 1. Mai, 90 Jahre alt. Seine berufliche Karriere verbrachte der gebürtige Tennenbronner nach einer Ausbildung bei Junghans größtenteils bei J. G. Weißer. | Bild: Lea Spormann

Mächtig stolz ist der Jubilar auf seine beiden Söhne. Mittlerweile beleben auch fünf Enkel und fünf Urenkel das Haus im Waldparkweg. "Außerdem habe ich auch eine Lebensgefährtin, die mir seit zehn Jahren immer beisteht", sagt Matthias Breithaupt. An seinem 90. Geburtstag wird er mit seinen Söhnen, seiner Lebensgefährtin, seinen Enkeln, Urenkeln und Verwandten essen gehen. Fit hält sich Matthias Breithaupt bis heute, da er sich gesünder ernährt. "Früher habe ich morgens immer Brot gegessen. Mittlerweile esse ich morgens nur noch Müsli mit Obst und trinke auch keinen Alkohol mehr", sagt Matthias Breithaupt.