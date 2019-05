Sie kamen, um ihm Tschüss zu sagen. Mehrere hundert Gäste feierten am Sommerrain das 40-jährige Bestehen des St. Georgener Jugendhauses und verabschiedeten gleichzeitig den langjährigen Jugendhausleiter Klaus Knöpfle. Der kritisierte die Pläne der Stadt, das Jugendhaus nach der Sanierung des „Roten Löwen“ in die Stadt zu verlegen.

Großes Wiedersehen

Es war ein großes Wiedersehen nach zum Teil vielen Jahrzehnten. Männer und Frauen mittleren Alters feierten gemeinsam mit Teenagern an dem Ort, der für sie ebenso wie für die heutige Jugend eine feste Anlaufstelle war. Das Jugendhaus ist eine Institution. Und ebenso Klaus Knöpfle, der 37 Jahre als hauptamtlicher Jugendhausleiter auch so manchen Jugendlichen auf den rechten Weg brachte. Dies wurde in seinen Abschiedsworten deutlich. „Ich bin überwältigt, wie viele von euch den Weg heute hierher gefunden haben“, sagte Knöpfle sichtlich gerührt. Stolz machte ihn, dass unter den Besuchern auch einige waren, „deren Weg nicht ganz gerade verlief und ich heute sehe, was aus ihnen geworden ist“.

Mehrere hundert Besucher, hier ein kleiner Teil, feierten das 40-jährige Bestehen des Jugendhauses und den Abschied von Klaus Knöpfle, der 37 Jahre die offene Jugendarbeit leitete. | Bild: Sprich, Roland

Dass Klaus Knöpfle für viele Jugendliche mehr war als der Leiter des Jugendhauses, wurde in manchen Zwischenrufen und Statements deutlich. „Klaus war für mich wie ein zweiter Vater“, bekräftigte Juan Fazio, der einst im Jugendhaus seine ersten Schritte als Plattenaufleger machte und heute ein gefragter DJ ist, der in renommierten Clubs auflegt. „Das Jugendhaus ist nicht mehr das Jugendhaus ohne Klaus. Klaus ist eine Legende„, skandierten Corinna Haberstroh und Svenja Knoche, die dem Neu-Ruheständler ein spezielles T-Shirt schenkten.

St. Georgen Das Jugendhaus schwankt zwischen Partylaune und Zukunftsangst Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister-Stellvertreter Manfred Scherer zollte Knöpfle Respekt. „Es kommt heute kaum noch vor, dass jemand annähernd 40 Jahre an derselben Arbeitsstelle ist.“ Aus Sicht der Stadt sei es immer ein Spagat, die Wünsche der Jugendlichen mit dem zu vereinbaren, was sich ein Gemeinderat und eine Verwaltung unter Jugendarbeit vorstellen. Deutlich wurde dieser Satz, als Scherer die Pläne der Stadt verkündete, dass das Jugendhaus nach Abschluss der Renovierung des „Roten Löwen“ in die Stadtmitte umziehen solle. Diese Nachricht stieß sowohl bei den Besuchern als auch beim scheidenden Jugendhausleiter auf absolutes Unverständnis. „Da ist der Ärger programmiert“, prognostizierte Knöpfle in punkto Lärm und Verunreinigungen. Und kritisierte das Vorgehen der Verwaltung, „dass man nicht einmal gefragt und mit denjenigen geredet hat, die sich auskennen.“

„Zuletzt keine guten Jahre“

Rückblickend sagte Klaus Knöpfle, er habe gute und weniger gute Jahre im Jugendhaus gehabt. „Unter den Bürgermeistern Lauffer und Schergel habe ich gute Jahre gehabt. Zuletzt waren es keine guten Jahre mehr“, sagte er auch mit Hinblick auf die Reduzierung seiner Arbeitszeit für das Jugendhaus. Besonders wurmte ihn, dass seine Gegenvorschläge zur Kosteneinsparung nicht einmal angehört, geschweige denn diskutiert worden seien.

Viele Erinnerungsfotos

Allzu viel Zeit blieb Klaus Knöpfle und den Besuchern nicht, um Trübsal zu blasen. Jeder der mehreren hundert Besucher wollte schließlich mit ihm auf seinen bevorstehenden Ruhestand anstoßen und ein Erinnerungsfoto machen.