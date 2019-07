von Renate Bökenkamp

Wenn die derzeitige Auftragslage auch im zweiten Halbjahr anhalte, dann schreibe die Firma A. Maier bald wieder schwarze Zahlen. Das teilte der Geschäftsführer Arnold Maier bei einer Jubilarehrung mit. Laut SÜDKURIER vom 2. Juli 1994 liege der Umsatz des ersten Halbjahrs schon 30 Prozent über dem des Vorjahres. „Wobei 1993 ein schlechtes Jahr war“.

St. Georgen Weil drei Jugendliche sich in ein Lügengespinst verstricken, landet ein harmloser Unfall vor Gericht Das könnte Sie auch interessieren

Neue Kunden und neue Produkte brachten wieder Leben in die Fertigungshallen des Präzisionsbetriebes. Um diesen Trend zu erhalten, müsse man aber bei Großstückzahlen künftig die Preise senken. Das bedeute, die Firma müsse mehr Umsatz machen, denn Personal könne sie nicht einsparen. Da die Wirtschaftsschwankungen in der Automobilindustrie auch A. Maier immer wieder hart treffen, habe man auch nach anderen Geschäftszweigen gesucht und bei Fernmeldeanlagen einen weiteren gefunden. Dieser Bereich verheiße Wachstum. Noch sei dieser Anteil an der Produktion klein, doch sehen die Geschäftsführer die Lage optimistisch. Auch ein potentieller Kunde aus Japan lasse leichter in die Zukunft blicken.

Dank an Werner Hünecke

Wie die Geschäftsführer Arnold und Adolf Maier betonen, seien das größte Potential der Firma aber die Beschäftigten. Werner Hünecke wurde für seine 25-jährige Mitarbeit gedankt.

Historische Themen in unserem Online-Dossier: http://www.suedkurier.de/damals