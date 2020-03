von SK

Zu einem Auffahrunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden an zwei beteiligten Autos von rund 8000 Euro ist es am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, bei Peterzell auf der Bundesstraße 33, im Bereich Ampelanlage an der Einmündung Buchenberger Straße gekommen.

Nach dem Umschalten der Ampel auf „Grün“ wollte ein 34-jähriger Dacia-Fahrer laut Polizei gerade wieder anfahren. Ein nachfolgender 49 Jahre alter Autofahrer verkannte die Situation und prallte mit einem BMW in das Heck des anfahrenden Dacias. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.