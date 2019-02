von SK

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch, gegen 8.25 Uhr, an der Kreuzung Gerwig- und Mühlstraße in St. Georgen gekommen. Eine Autofahrerin verletzte sich dabei leicht.

Laut Polizei missachtete ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer, der auf der Gerwigstraße fuhr, die Vorfahrt einer 33-Jährigen die auf der Mühlstraße unterwegs war. Die Frau musste von Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Es entstand Schaden in Höhe von rund 12 500 Euro.