von SK

Zu einem Verkehrsunfall mit Blechschaden ist es am Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, in der Straße "Am Tannwald" im Gewerbegebiet Hagenmoos gekommen.

Ein Audi-Fahrer geriet laut Polizei bei einem Abbiegevorgang infolge Schneeglätte ins Rutschen und stieß mit einer vorbeifahrenden Mercedes der B-Klasse zusammen. Hierbei wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.