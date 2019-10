Die Mitglieder des Gesangvereins Liederkranz Peterzell trauern um ihren Chorleiter Thomas Schmidt. Er verstarb bereits am Sonntag vor einer Woche im Alter von 72 Jahren nach schwerer Krankheit.

Seit 1972 an der Spitze des Liederkranzes

Thomas Schmidt leitete den Gesangverein Liederkranz 46 Jahre lang, seit 1973. Unter seiner Leitung formierte sich der gemischte Chor zu einer beständigen Institution in der Chorlandschaft im Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit dem Tag des Liedes und beim weihnachtlichen Abend präsentierte sich der Chor einem breiten Publikum. Bereits seit dem Frühjahr konnte Schmidt sein Amt als Chorleiter aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben. Alfred Schneckenburger aus Mönchweiler führte die Chorarbeit fort. So wird auch der bevorstehende weihnachtliche Abend im Dezember stattfinden können.

St. Georgen Liederkranz bringt Vorfreude auf Weihnachten Das könnte Sie auch interessieren

Trauerfeier am heutigen Dienstag

Nicht nur der Gesangverein Liederkranz Peterzell verliert mit Thomas Schmidt einen engagierten Chorleiter. Auch beim Männergesangverein Männerkreis in Schonach hatte Schmidt bis zuletzt die musikalische Leitung, nachdem sich der Verein 2014 auflöste und ein Dutzend überzeugte Sänger mit ihm an der musikalischen Spitze neu durchstarteten. Thomas Schmidt engagierte sich nicht nur an der Basis für den Chorgesang. Bis vor einigen Jahren war er auch Mitglied des erweiterten Präsidiums im Schwarzwald-Baar-Chorverband.

Die Trauerfeier für Thomas Schmidt findet am heutigen Dienstag, 29. Oktober, um 14 Uhr in der evangelischen Kirche in Buchenberg statt. Anschließend ist die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof in Buchenberg.