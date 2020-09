von SK

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend auf der Bundesstraße 33 deutlich zu schnell gefahren. Der junge Mann war laut Polizei innerorts mit seinem BMW in Richtung Triberg unterwegs und fuhr in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei.

Bei der Messung hatte er die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern um 45 Stundenkilometer überschritten. Bei dem aus Frankreich stammenden Fahrer erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 450 Euro.