von SK

Die Berufs- und Ausbildungsmesse St. Georgen geht in die siebte Runde. Am Freitag, 24. Mai, ist die Stadthalle St. Georgen für alle interessierten Schüler und Eltern von 9 bis 17 Uhr geöffnet. 33 Aussteller aus allen Sparten stellen sich und ihre Ausbildungsplätze vor, wie die Stadt mitteilt.

Die Berufs- und Ausbildungsmesse verfolge das Ziel, Jugendliche, die ihren Weg ins Berufsleben suchen, mit Unternehmen, die Nachwuchs benötigen, zusammenzubringen. Die Jugendlichen können sich bei der Messe darüber informieren, welche Berufe für sie infrage kommen, was die Ausbildungsbetriebe von ihnen erwarten und was sie zu bieten haben. Auch ermöglicht die Messe jungen Menschen Orientierungs- und Entscheidungshilfen, um sie dabei zu unterstützen, die Schwelle zum Berufsleben gut zu meistern. Im Vordergrund der Messe steht neben der Berufsorientierung vor allem die Vermittlung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen. Arbeitgebern aus Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen, die motivierte und qualifizierte Nachwuchskräfte für sich gewinnen möchten, bietet die Messe die Gelegenheit, durch persönliche Gespräche potenzielle Kandidaten kennenzulernen. Die Firmen können ihre freien Ausbildungsplätze bei der Messe bewerben und ebenso können Interessierte ihre Bewerbungen direkt bei dem einen oder anderen Unternehmen abgeben.

Auch potenzielle Neubürger sind herzlich eingeladen, sich auf der Messe über die St. Georgener Arbeitgeber zu informieren. Die Resonanz auf die bisherigen Berufs- und Ausbildungsmessen hat gezeigt, dass der Bedarf für eine solche Messe auch in St. Georgen vorhanden ist. Mit der Veranstaltung reagiert die Stadt nicht zuletzt auch auf die Knappheit an Auszubildenden und Fachkräften in der Region. Die Stadt möchte den Industriestandort stärken, dem Nachwuchs vor Ort eine Chance geben und junge Menschen dazu motivieren, in St. Georgen zu bleiben.

Weitere Informationen zur Messe unter www.st-georgen.de/BAM.