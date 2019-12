Sportliche und tänzerische Darbietungen zeigten die Kinder bei der Adventsfeier des Turnvereins. Rund 220 Kinder, von den Kleinsten bis zu den Jugendlichen, zeigten, was sie mit ihren Übungsleitern zum Moto „Wir heben ab“ einstudiert haben.

Die Kinder flitzen durch die Jahnturnhalle und haben sichtlich Freude. | Bild: Sprich, Roland

Aufgrund der Vielzahl der Kinder wurde die Adventsfeier, die in der Jahnturnhalle stattfand, in zwei Teile gegliedert. So dass Eltern, Großeltern und Geschwister freie Sicht auf die Darbietungen hatten. Die Kinder gaben sich besondere Mühe. Immerhin saß im Publikum auch der Nikolaus. Der beobachtete jeden Programmpunkt aufmerksam und schien sehr zufrieden, was die Kinder zeigten. Jedes Kind durfte sich beim Nikolaus nach der Vorführung eine Süßigkeit abholen.

Hoch hinaus wollen die jungen Turner bei der Adventsfeier des Turnvereins.Ein beherzter Sprung über den Kasten ist da schon ein guter Anfang. | Bild: Sprich, Roland

Am Nachmittag gab es zudem Ehrungen. Geehrt wurden Kinder für besondere Turnleistungen. Dies waren: Celine Wälde und Lotta Aberle (jeweils zweiter Platz in ihrer Altersklasse beim Gau-Kinderturnfest in Hausach), Lara Henninger (Dritter Platz beim Gau-Kinderturnfest in Löffingen). Bei den Mannschaften wurde geehrt: Lotta Aberle, Emilia Jahn und Jule Günter sowie Sophie Günter, Lara Aichele-Lopez und Luisa Merz. Die jungen Sportlerinnen erreichten jeweils den dritten Platz bei den Mannschaftswettkämpfen in Bräunlingen in ihren Altersklassen. Alle wurden von Elke Rapp trainiert.