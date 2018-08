Schon früh sind die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins am Mittwoch auf den Beinen gewesen, um Gärten, Balkone und Beete der Garten- und Pflanzenliebhaber zu bewerten, die sich bei der Blumen- und Gartenschau beteiligen.

Die Jury, die neben Hilde Neininger aus Mechthild Haas, Magda Otto und Dirk Fehrenbacher bestand und zu der neben den Mitgliedern des Vereins auch Ruth Bühler von der Stadtgärtnerei gehörte, hatte ein großes Pensum zu bewältigen, um die Gärten zu bewerten. 21 Teilnehmer beteiligen sich in diesem Jahr an der St. Georgener Blumen- und Gartenschau.

"Drei von ihnen sind das erste Mal dabei", freute sich die Vorsitzende Hilde Neininger. Bei der Bewertung kommt es der Jury auf eine Vielzahl von Kriterien an. Vielfalt und Farbkombinationen sind nur einige der Bewertungsmerkmale. "Wir schauen auch, dass die Pflanzen gepflegt sind und dass es ein rundherum harmonisches Bild ergibt", so Neininger.

Am Haus von Friedhilde Lehmann im Stockwald hatten die Jurymitglieder viel zu tun. Rund ums Haus herum blüht und gedeiht es. Rot, blau, gelb, Blumen in allen Variationen sind ein wahrer Blickfang.

Lehmann beteiligt sich seit vielen Jahren an der Blumenschau, die aus dem früheren Blumenschmuckwettbewerb hervorging. Im Gespräch erläuterte Friedhilde Lehmann, mit wie viel Freude sie ihr Haus jedes Jahr schmückt. Wenngleich auch der Arbeitsaufwand nicht zu unterschätzen ist.

Nicht immer waren die Teilnehmer während des Besuchs der fünfköpfigen Jury anwesend. Dies war auch nicht zwingend erforderlich. Mit geübtem Blick wurden die Arrangements erfasst.

Wenngleich alle 21 Teilnehmer sich bei der Gestaltung ihrer Gärten und Beete größte Mühe gaben, war teilweise nicht zu übersehen, dass die Hitze und Trockenperiode der vergangenen Wochen den Pflanzen arg zugesetzt haben. "Das muss man bei der Bewertung natürlich berücksichtigen", haben Hilde Neininger und ihre Jurykollegen ein Einsehen, dass manche Arrangements etwas derangiert wirkten.

Einen ganzen Tag lang nahm sich die Jury Zeit, um alle Teilnehmer zu bewerten, die weitläufig in ganz St. Georgen samt Ortsteilen verstreut waren. Mal waren es kleine Arrangements am Balkon oder an den Fenstern, mal waren es prächtig gestaltete Wohlfühloasen. Und eines konnte Hilde Neininger bereits nach nicht einmal der Hälfte der besuchten Anwesen versichern. "Wir haben sehr viele wunderbare Sachen gesehen, da wird die Bewertung nicht einfach."

Prämierung In den kommenden Wochen werden die Jurymitglieder des Obst- und Gartenbauvereins die Auswertung vornehmen. Die Prämierung findet am 9. Oktober im Gasthaus "Krone" statt. (spr)

