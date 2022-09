Am Wochenende 3. und 4. September findet in St. Georgen das Heugausfest des Handels- und Gewerbevereins (HGV) statt. Es ist nach der Premiere 2018 das zweite Heugausfest, das die alte Tradition eines Festes zur Heuernte wieder aufleben lassen soll. Am Sonntag, 4. September, wird es auch einen verkaufsoffenen Sonntag geben.

Zwei Tage lang wird in St. Georgen gefeiert wie anno dazumal. Dazu wird die St. Georgener Innenstadt für den Durchgangsverkehr weitgehend gesperrt. Und der Kreisverkehr am Bärenplatz rückt in die Mitte des Geschehens.

Das Hauptgeschehen spielt sich im Bereich der Hauptstraße zwischen dem Abzweig Obere Gerwigstraße bis in die Schramberger Straße, Abzweig in die Bühlstraße, ab. Dort findet an beiden Tagen ein Regionalmarkt statt, an dem rund 20 Aussteller ihre regionalen Erzeugnisse anbieten werden. Auch eine Autoausstellung der beiden St. Georgener Autohäuser Storz und Bösinger wird es geben. „Dazu gibt es auch eine Ausstellung der ZG mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen“, sagt Sabine Günter, Vizevorsitzende des Handels- und Gewerbevereins St. Georgen.

Unterhaltung auf zwei Bühnen

Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, das am Samstag auf zwei Bühnen, neben dem Rathaus und mitten auf dem Bärenplatzkreisel, präsentiert wird. Für Unterhaltung gibt es schwäbische Comedy unter anderem mit „Kächeles“, Nikolaus König und „Hillus Herztropfä“. Für magische Momente, gepaart mit Kabaretteinlagen sorgt „Karl-Heinz Dünnbier“.

Am Samstag finden auch die zweiten St. Georgener Heugausspiele statt. Die Teilnehmer dürfen sich in alter Manier unter anderem im Heuwagen beladen und Kuh melken messen. Erstmals gibt es die Spiele auch in einer Version für Kinder ab sechs Jahren.

Am Sonntag, 4. September, findet dann der verkaufsoffene Sonntag des Handels- und Gewerbevereins St. Georgen statt. Von 13 bis 18 Uhr laden die St. Georgener Einzelhändler zum legeren Einkaufsbummel ein. An beiden Tagen sorgen außerdem Walking Acts auf der Festmeile für Spaß und Unterhaltung an wechselnden Plätzen. (spr)