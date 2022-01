Die Orthopäden Micael Lopes Videira und Michael Zimmerer bieten im Rahmen einer Impfaktion Termine in ihrer Praxis an. Im „Orthopädie Trauma Centrum“ (OTC) sollen am Samstag, 22. Januar, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr 150 Dosen des Herstellers Biontech verimpft werden.

Drei Wege zur Anmeldung

Angeboten werden in der Praxis im PE-Neubau an der Bahnhofstraße Erst-, Zweit- und Drittimpfungen für alle Personen ab 18 Jahren. Anmeldungen sind ab sofort auf drei Wegen möglich.

Per Telefon unter der Rufnummer 07724/1480, per E-Mail an info@otc-stg.de oder auf der Homepage der Praxis unter www.otc-stg.de