140 Schoko-Maikäfer inklusive Käfergedicht sind auf dem Flug in die Seniorenheime St. Georgens. Die monatlichen Besuche der Elisabeth-Konferenz der katholischen Kirchengemeinde St. Georg in den Altenheimen fallen leider seit März aus. Dass dieser seit Jahrzehnten etablierte Besuchsdienst im Jahr 2020 auf unabsehbare Zeit nicht durchgeführt werden kann, daran hätte beim letzten Besuch im Februar niemand gedacht. Der Corona-Virus mache auch vor bewährten Traditionen nicht halt, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde.

Besuchsverbot macht traurig

Nicht nur die Bewohner der Altenheime vermissen die Besuche, auch für die Mitarbeiterinnen des Besuchsdienstes fühle sich das Besuchsverbot in den Altenheimen sehr traurig an. Um allen Bewohnern ein kleines Lächeln zu bereiten, wurde die Idee Maikäfer gegen Corona-Frust erdacht.

Jeder Seniorenheimbewohner erhält einen Schoko-Maikäfer mit lustigem Maikäfergedicht, um Leib und Seele zusammenzuhalten und zum Durchhalten zu motivieren. Die Käfer wurden im Eingangsbereich von Elisabeth- und Lorenzhaus abgegeben und durch das Pflegepersonal verteilt.