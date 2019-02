80 Schüler und Jugendliche und 54 Erwachsene haben im Rathaus das Sportabzeichen verliehen bekommen. Ältester Teilnehmer war Günter Thielemann, der das Sportabzeichen zum 42. Mal bekam.

"Der Weg ist das Ziel", formulierte Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger, als er die Urkunden und Anstecknadeln in Gold, Silber und Bronze an die Sportler überreichte. Mit dem Sportabzeichen hätten die Teilnehmer bewiesen, dass sie über eine überdurchschnittliche Fitness verfügen. An die jungen Sportler richtete Staiger den Rat, sich nicht auf ihren Lorbeeren auszuruhen. "Treibt weiterhin Sport, möglichst in einem Verein, und animiert eure Freunde dazu, mitzumachen." Von den Erfolgen der Sportler profitiere auch die Stadt, so Staiger. Die Absolventen tragen den Namen der Stadt über die Region hinaus.

Dass das Erreichen des Sportabzeichens, das die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports ist, keineswegs nur eine Formsache ist, die man nebenbei abhandelt, erläuterte Frank Laabs. Er betreut zusammen mit Klaus Lehmann und Hans Neef die Sportler beim Training und nimmt die Prüfungen ab. "Mit Training schafft man es. Ohne Training ist es schwer", sagt er. Auffallend sei, dass vor allem im Schülerbereich immer mehr Teilnehmer das Sportabzeichen nicht schaffen. Um das Sportabzeichen zu bestehen, müssen die Teilnehmer fünf Disziplinen in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und Schwimmfähigkeit absolvieren.

Auch etliche Erwachsene stellen sich jedes Jahr der sportlichen Herausforderung, um das Sportabzeichen zu erhalten: Rechts Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger. | Bild: Sprich, Roland

Das Sportabzeichen bekommen haben: Jugendliche, Bronze: Igor Saya Bujukliev, Changhao Chen, Timo Hilser, Marie Kimmel, Francesco Panza.

Silber: Davide Anli, Julian Bausch, Adrian Bertol, Julian Bertol, Lennart Broghammer, Linus Marin Conzelmann, Irma Dzafic, Florian Falk, David Fleig, Leo Gerdt, Gideon Haas, Samuel Haas, Hajo Ismael, David Kirchner, Hannes Feodor Köpplin, Julien Sebastian Kuczawa, Maximilian Link, Silas Palmer, Leo Rombach, Luka Saikovic, Niklas Schmidt, Luca Spieß, Abog Süleman, Stacy Hannah Weisser, Lenny Wingers.

Gold: Kai-Lennon Allgaier, Tim Allgaier, Ali Basmendon, Noah Ben Beuschel, Jonas Beyer, Lukas Beyer, Lorenzo Bonomo, Gabriel Brasacchio, David Bublies, Manuel Budzinski, Lian Czerwinski, Lias Dieterle, Carolin Falk, Lionel Guba, Ben Niklas Haas, Jonathan Haas, Matheo Haas, Milan Heinz, Sebastian Heller, Hendrik Herfurth, Ian Jager, Julian Jerke, Lukas Jerke, Johannes Kaspar, Maximilian Kimmel, Fabian Kleiner, Lukas Kleiner, Hannes Lambrecht, Fabien Linkenheil, Davide Losso, Niklas Maier, Celine Müller, Denice Nickel, Lenny Obergfell, Milo Rojo, Maya Ruggiero, Leon Rull, Bastian Schmidt, Maxim Schneider, Luca Schreiner, Alina Smajic, Jasper Spiegelhalter, Luca-Elias Staiger, Louis Struß, Zoe Marie Waßmer, Nick Weinzierl, Devin Weis, Adrian Weißer, Milo Weisser, Lea Eiselt.

Erwachsene, Silber: David Albrecht, Alessio Bompardolo, Fabrizio Bompardolo, Mirko Calic, Sybille Czerwinski, Francesco Fazio, Verena Fichter, Eugenia Heinz, Fabian Rist, Daniel Scara, Bertin Schneider, Matthias Schöne, Helmut Weisser.

Gold: Markus Albrecht, Tom Allgaier, Julia Anselment, Raimund Bartmann, Massimo Bomomo, Hannelore Böttcher, Anja Bublies, John Budnik, Felix Davidsen, Jacqueline Dieterle, Lias Dieterle, Günter Dittombee, Thomas Dufner, Enzo Esposito, Elke Falk, Kerstin Heinrich, Ludwig Keppel, Georg Kienzler, Sabine Koch, Frank Laabs, Arnold Lauppe, Klaus Lehmann, Petra Lermer, Peter Moosmann, Hans Neef, Tanja Palmer, Roland Reuter, Dalmanti Rieco, Lara Rosenfelder, Vincenzo Sergio, Sylvana Smajic, Rita Smith, Klaus Spiegelhalter, Günter Thielemann, Giorgio Torzilli, Wolfgang Vogel, Margarethe Weiß, Siegfried Weiß, Jule Winzer, Maria Schmider, Marc Winzer.