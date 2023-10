Der Kraftsportverein St. Georgen (KSV) wird 125 Jahre alt. Vorsitzender Gilbert Seubel und Ehrenvorsitzender Willi Heldt blicken auf die Vereinshistorie zurück. Und erläutern, warum der KSV bis heute ein starker Verein ist, auch wenn der Wettkampfsport längst keine Rolle mehr spielt. Und dass der KSV auch Wegbereiter für andere St. Georgener Vereine war.

Vom Glanz der alten Zeiten, in denen einst Ringer, Gewichtheber, Rasenkraftsportler und Tauzieher auf Landes- und Bundesebene und teilweise sogar international erfolgreich waren, ist beim Kraftsportverein in seinem 125. Jubiläumsjahr nichts mehr übrig. Gilbert Seubel weiß, woran das liegt. „Wir haben halt keine Trendsportarten“, sagt er. Er hadert damit nicht, sondern blickt der Realität ins Auge.

Damals, bei der Gründung 1898, war das anders. Im Sportverein aktiv zu sein, bedeutete für die Menschen ein Stück persönliche Freiheit. Ringen, Gewichtheben und Rasenkraftsport, unter der Bezeichnung Disziplinen wie Gewichtwerfen, Steinstoßen und Hammerwerfen zusammengefasst, waren die Sportarten, die der KSV, der zunächst als Athletenclub Viktoria gegründet wurde und von 1909 bis 1950 schlicht „Sportverein“ hieß, anbot. Bis heute stehen Namen wie Werner Schwarz, Michael Ochs, Bernd Schwarz, Klaus Obergfell, Matthias Stockburger und Willi Heldt für die erfolgreichsten Wettkämpfer des KSV, die ihren Gegnern auf Bezirks-, Landes- und sogar Bundesebene das Fürchten lehrten.

Seubel weist darauf hin, was es bedeutete, dass sich junge Männer nach einem langen und körperlich anstrengenden Tag – Zwölf-Stunden-Arbeitstage waren damals die Regel – noch in einem Verein engagierten. Wie in der Festschrift zum 125-jährigen Jubiläum nachzulesen ist, sei es „den Mitgliedern ein Anliegen gewesen, eine sportliche und anständige Kameradschaft zu bilden und keine Raufbolde und Ehrabschneider in ihren Reihen zu dulden.“

Heute sei es ungleich schwerer, junge Menschen für die Sportarten Ringen und Gewichteben zu motivieren. „Bei uns kann man in den Ringersport mit sechs Jahren einsteigen. Beim Gewichtheben mit etwa 13 Jahren. Beim Fußball beginnen die Kinder bereits mit vier Jahren“, so Seubel, der selbst mit sechs Jahren mit dem Ringersport begann. Die Sportart trage auch zur Stärkung des Selbstbewusstseins bei.

Dennoch sind die Mitgliederzahlen seit Jahren rückläufig. Mit aktuell 144 Mitgliedern liegt die Mitgliederzahl auf dem Niveau von 1958. Noch im Jahr 2000 erreichte der KSV mit 285 Mitgliedern den absoluten Mitgliederhöchststand.

Dass der KSV heute im Leistungssport nicht mehr vertreten ist, sei auch der bewussten Entscheidung geschuldet, dass der Verein nicht dem heute normalen Trend folgte, Sportler aus Osteuropa für Wettkämpfe einzukaufen. Heute konzentriert sich das Angebot des KSV auf den Freizeitsport. „Wir haben ein breit gefächertes Angebot von Powergymnastik und Fitnesstraining bis Gymnastik und Yoga, jeweils für Männer und Frauen“, zählt Gilbert Seubel auf. Hier steht den Sportlern neben der Roßbergsporthalle auch der eigene Kraft- und Fitnessraum zur Verfügung.

Was die Kraftsportler von ihren Ahnen übernommen haben, ist die Geselligkeit. Regelmäßig gebe es Treffen zum geselligen Austausch, vor allem unter den älteren Mitgliedern.

Wie Willi Heldt erzählt, ist der KSV auch Keimzelle für zwei andere, heute traditionsreiche St. Georgener Vereine: „Früher wurde im KSV auch Fußball gespielt und Ski gefahren.“ Die Anfangsjahre des damaligen Sportvereins waren ein Sammelbecken für unterschiedlichste Sportarten. Neben Kraftsport wurde auch Leichtathletik, Fußball und Skifahren angeboten. „Daraus wurden 1911 der Skiverein und 1912 der Fußballverein gegründet“, so Heldt. Außerdem baute der KSV gemeinsam mit dem Turnverein 1928 den Hartplatz neben dem Hallenbad als Sportstätte, wo anfangs die Wettkämpfe unter freiem Himmel stattfanden. Erst später standen der Rote Löwen und das Deutsche Haus als Sportstätten zur Verfügung.