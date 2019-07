Der Kernenhof am Uhlbachweg hat für Heinz und Cäcilia Sander eine besondere Bedeutung: Seit 50 Jahren und zum 56. Mal kommt das Ehepaar mit den eigenen Kindern und nun auch mit den Enkeln nach Oberkirnach. „Tochter Regina hat auf dem Kernenhof das Laufen gelernt“, sagen ihre Eltern stolz. Heute sind neben den Großeltern Christian und Regina Sander Enkel Julian und Enkelin Johanna Sander mit dabei.

Insgesamt drei Jahre zu Gast

Heinz Sander kommt mit seiner Familie aus Wetter an der Ruhr gerne in den Schwarzwald. In den 50 Jahren hat er mit seiner Familie 1090 Mal auf dem Kernenhof übernachtet. Das macht knapp drei Jahre. Viel haben sie in der Zeit gemeinsam erlebt. „Wir waren oft zu Fuß unterwegs. Den Fohrenbühl haben wir zu Fuß erwandert“, erzählt Sander. Eine Wanderung von Vöhrenbach zum Titisee über Berg und Tal bei hochsommerlichen Temperaturen bleibt als „schlimmste Wanderung“ im Gedächtnis hängen. Bis vor ein paar Jahren hat Heinz Sander noch die Brötchen auf dem eigenen Fahrrad in Unterkirnach geholt.

Fünf Generationen kennengelernt

Die Sanders haben noch den Großvater Ludwig Bächle, der mit seiner Familie den Kernenhof bewirtschaftet hat, kennengelernt. Inzwischen sind es fünf Generationen der Familie, der sie begegnen durften. Elke Bähr, Inhaberin des Kernenhofs, sagt, sie sei mit der Familie Sander und deren Kinder bei deren Aufenthalten aufgewachsen. Das wird durch die freundschaftliche Beziehung bestätigt.

Für das Verkehrsamt und die Stadt hat Heinrich Seebacher, Vorsitzender des Verkehrsvereins St. Georgen, die außergewöhnliche Ehrung übernommen. Im Namen von Bürgermeister Michael Rieger überbrachte Seebacher die besten Glückwünsche und die goldene städtische Urkunde samt dazugehöriger Ehrennadel. Ebenfalls eine Urkunde von der Stadt erhielten Matthias und Gaby Nadolny-Bonde. Sie sind zum 20. Mal auf dem Kernenhof Gäste. Das Ehepaar kommt aus Hanau-Steinheim.