von SK

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf den Montag gewaltsam in ein Altenheim im August-Springer-Weg eingedrungen. Im Inneren wurden laut Polizei mehrere Bürotüren aufgehebelt und aufgefundenes Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet.

Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, erreichbar unter der Telefonnummer 07724/94950, in Verbindung zu setzen.