von SK

Ein 26-jähriger Ford-Fahrer ist am frühen Samstagmorgen, gegen 3.45 Uhr, mit seinem Wagen im Jörglisbergweg in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Ford prallte laut Polizei zuerst gegen den dortigen Bordstein und in der Folge gegen eine Leitplanke. Daraufhin kam der Wagen auf der Fahrbahn zum Stehen.

Eine Anwohnerin, die durch den Knall wach wurde, sah, wie der Fahrer aus dem Wagen stieg und rief die Polizei. Als die Polizeibeamten an der Örtlichkeit eintrafen, stellten sie bei der Unfallaufnahme bei dem 26-jährigen Fahrer, welcher inzwischen neben dem Ford saß, Atemalkoholgeruch fest. Da er sich weigerte, sich auszuweisen, keine Angaben machen konnte und auch den Maßnahmen der Polizeibeamten keine Folge leistete, wurde er in Gewahrsam genommen.

Einen Atemalkoholvortest lehnte der Mann ebenfalls ab. Er wurde im Anschluss mit dem Streifenwagen in das Polizeirevier gebracht, zudem wurde ihm Blut abgenommen. Der Ford, an welchem noch Sommerreifen montiert waren, wurde abgeschleppt.

An dem Wagen entstand ein Schaden in einer Höhe von mindestens 10 000 Euro an der Schutzplanke ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.