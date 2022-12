von Hans-Jürgen Götz

Weihnachtszeit ist traditionell auch Modelleisenbahnzeit. So auch bei den Modelleisenbahnfreunden am oberen Neckar. Sie öffnen letztmalig in diesem Jahr ihre Pforten, um allen Freunden der großen und kleinen Eisenbahn ihre Modellzüge in Aktion zu präsentieren.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag öffnen sie ihr Vereinsheim Galerie 87 noch ein weiteres Mal für die Öffentlichkeit.

Klassiker drehen ihre Runden

Dort gibt es gleich auch mehrere Modelleisenbahnanlagen zu bestaunen. Zum einen die Spur N US-Anlage. Auf der drehen berühmte, extra lange amerikanische Züge wie der California Zephyr oder der Santa Fe Super Chief ihre Runden über Schluchten und Brücken.

Auf der weitläufigen Spur-N-US-Anlage können die Besucher besonders lange Züge in Aktion sehen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Große Baufortschritte können die Besucher auch bei der Spur H0 Anlage im großen Saal bestaunen. Auf der Hauptstrecke präsentieren sich lange Güter- und schnelle Personenzüge im flotten Wechsel.

Natürlich darf auch die berühmte Schwarzwaldbahn-Lok V200 auf der Anlage nicht fehlen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Neben modernen ICE Schnellzügen ziehen unter anderem auch die ehemals berühmten TEE-Zuggarnituren wie „Helvetica“ und „Rheingold“ ihre Runden über die Anlage und erinnern an die glorreichen Zeiten des deutschen Wirtschaftswunders.

Modelle klingen wie das Original

Die moderne Digitaltechnik ermöglicht es auch, dass die meisten Lokomotiven auf der Anlage mit ihren Original-Geräuschen zu hören sind. Ob es das Fauchen und Zischen der schweren Dampfloks ist oder das Brummen und Röhren der Dieselmotoren sowie das Zirpen der modernen Elektroloks.

Alle Töne wurden direkt an den großen Vorbildern aufgenommen und in die kleinen Maschinen im Modellmaßstab 1:87 eingebaut.

Mehrere Modelleisenbahn- und Spiel-Anlagen präsentieren die Modelleisenbahnfreunde ihren Gästen in der Galerie 87. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Derweil bewegen sich auf den Straßen der Anlage diverse Modellautos wie von Geisterhand gezogen zwischen den Bahnhöfen. Möglich ist das durch die ausgefeilte Computersteuerung der voll digitalisierten Anlage.

Die Züge fahren Paternoster

So überwacht der Computer auch die Steuerung des Zug-Paternosters im Hintergrund. In dem sind bis zu 30 Züge geparkt, die der Computer nach Fahrplan auf ihre Präsentationsfahrten über die Anlage geschickt. Am anderen Ende der Anlage sorgt ein großer Gleiswendel für die Verteilung der Züge zwischen Schattenbahnhöfen und den eigentlichen Bahnstrecken.

Viele Details gibt es für die Besucher entlang der Anlage an allen Stellen zu entdecken. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Während das alles schon funktioniert, ist die Landschaft der Anlagen noch im Bau. Aber auch das hat seinen Reiz, denn so ist erlebbar, wie so eine Modelleisenbahn eigentlich gebaut wird. Vom Unterbau und dem ersten Gleis über die Steuerung, Straßen, Brücken, Tunnel und Häuser bis zum naturgetreu gestalteten Baum.

Speziell für Kinder steht eine elektrische Lego-Eisenbahn bereit. Sie können damit selbst bauen und steuern. Eigens für die ganz Kleinen gibt es auch eine große Holzeisenbahn zum gemeinsamen Spielen und Bauen, immer wieder ein Spaß für die ganze Familie.

Die schnellen Züge ICE-3 (links) und der neue ICE-4 (rechts) begeistern vor allem die Kinder. | Bild: Hans-Jürgen Götz

In der TEE-Lounge kann man sich mit Freunden und Familien zur Erfrischung bei Speis und Trank aus dem Bistro treffen, weiter Fachsimpeln oder einfach nur entspannen und plaudern.

Öffnungzeiten Geöffnet ist die Modelleisenbachausstellung am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt drei Euro, Kinder und Jugendliche sind frei. Die Galerie 87 befindet sich in der Erzbergerstraße 35 in VS-Schwenningen. Internet: www.modelleisenbahnfreunde.de . Übrigens: Auch im Stadtteil Villingen gibt es eine Modelleisenbahnanlage

Und für alle, die unter dem Weihnachtsbaum noch nicht das gewünschte Modell gefunden haben oder mehr Material für die eigene Modelleisenbahn zu Hause fehlt, bietet der Flohmarkt eine große Auswahl an gebrauchten Modelleisenbahnartikeln aller Art.