Beamte des Polizeireviers Tuttlingen haben am frühen Dienstagmorgen, gegen 2 Uhr, einen unbelehrbaren Dieb festgenommen. Einer Polizeistreife war kurz nach Mitternacht ein 17-Jähriger aufgefallen, der mit einem Einkaufswagen voller leerer Pfandflaschen in der Weimarstraße in der Nähe eines Getränkemarktes unterwegs war.

Zur Herkunft des Leergutes habe er keine plausiblen Angaben machen, weshalb die Beamten den Wagen samt Inhalt zunächst sicherstellten. Den jungen Mann entließen sie nach Hause.

Der 17-Jährige habe sich aber knapp zwei Stunden später erneut auf den Weg zum Getränkemarkt gemacht, sei über einen Außenzaun geklettert und habe mehrere Leergutkisten stehlen wollen. Ein paar habe er bereits für den Abtransport über den Zaun befördert.

Dies sei erneut einer Polizeistreife aufgefallen, die einen Polizeihundeführer und weitere Verstärkung angefordert und das Gebäude umstellt habe. Hier hätten die Beamten den Jugendlichen jetzt auf frischer Tat ertappt. Er müsse nun mit einer Anzeige wegen versuchtem besonders schweren Fall des Diebstahls rechnen.