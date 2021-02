von sk

Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Dienstag, 16. Februar, wurden 5754 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind, ein Plus von 21 Fällen gegenüber zum Vortag. Zwei weitere Menschen sind an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Todesfälle steigt dadurch auf 170.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 6025. Aktuell sind im Landkreis 101 Infektionen bestätigt, 24 Fälle weniger als am Vortag.

41 werden stationär behandelt

Im Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen wurde am Montag, 15. Februar, von 73 Personen ein Abstrich genommen. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Dienstag, 16. Februar 41 am Coronavirus erkrankte Personen.