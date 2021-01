Die Corona-Lage im Schwarzwald-Baar-Kreis bleibt weiter angespannt. Zwar ist in den vergangenen Tagen eine leichte Entspannung erkennbar, am Mittwoch wurden jedoch 94 Neuinfektionen zum Vortag gemeldet.

Keine so guten Nachrichten am Dreikönigstag: Laut Gesundheitsamt gelten am 6. Januar, Stand 10 Uhr, 4460 Personen als genesen, das sind 27 mehr als am Vortag. Allerdings hat sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Dienstag um 94 Fälle auf