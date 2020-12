von der SK-Redaktion

Zwei Tage vor Weihnachten meldet das Gesundheitsamt die aktuellen Corona-Zahlen für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Demnach ist der Sieben-Tages-Inzidenzwert wieder leicht von 253,6 auf nun 244,2 gesunken.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 4182 Menschen im Kreis mit Corona angesteckt, das sind 37 mehr als am Vortag. Von diesen Menschen gelten 3539 als gesund, ein Plus von 87 in den vergangenen 24 Stunden. Aktiv infiziert mit Covid-19 sind momentan 550 Menschen, 51 weniger als noch am Vortag.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum werden, wie schon am Montag, 92 Menschen stationär wegen einer Corona-Erkrankung behandelt. In den vergangenen 24 Stunden ist ein weiterer Mensch an oder mit Covid verstorben, insgesamt beläuft sich die Zahl der Toten nun auf 93. Landesweit sind bislang etwa 4100 Menschen an und mit Corona verstorben.