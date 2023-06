Gleich zwei Zweiradfahrer haben sich am Wochenende bei Hammereisenbach schwer verletzt.

Zu einem Einsatz eines Rettungshubschraubers für eine schwer verletzte Motorrad-Sozia ist es am Samstagabend nach einem Motorradunfall auf der Hauptstraße in Hammereisenbach gekommen.

Am Samstag, 10. Juni, fuhr ein 48-Jähriger kurz nach 18 Uhr zusammen mit einer 51-jährigen Sozia auf einer 1200er BMW auf der Hauptstraße (Landesstraße 172/180) von Osten in Richtung Ortsmitte. Die Polizei schreibt in ihrer Mitteilung: „Etwa auf Höhe des Anwesens Hauptstraße 10 prallte der Motorradfahrer mit seiner Maschine aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf.“

Die Beifahrerin trifft es härter

In der Folge der Kollision sei der Biker zusammen mit seiner Sozia vom Motorrad auf die Straße gestürzt. Während der Motorradfahrer nur leichte Verletzung am linken Handgelenk davongetragen habe, habe sich die 51-jährige Sozia beim Sturz schwer verletzt.

Etwa zeitgleich sei ein Tanklastzug auf die Unfallstelle zugefahren. Trotz eingeleiteter Vollbremsung habe dessen Fahrer nicht verhindern können, dass es noch zu einer Berührung von Lastwagen und dem am Boden liegenden Motorrad kam.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Eingesetzte Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Personen in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Für die schwer verletzte Sozia musste hierbei ein Rettungshubschrauber eingesetzt werden.

An dem Motorrad und dem geparkten VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Der Schaden am Lastwagen wird auf 1000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme blieb die Hauptstraße in Hammereisenbach vorübergehend gesperrt.

Radfahrer verunglückt in Hammereisenbach

Am Sonntag zog sich dann ein 60-jähriger Radfahrer bei einem Sturz auf der Fahlenbachstraße bei Hammereisenbach schwere Verletzungen zu. Der Radfahrer war laut Polizei gegen 16.15 Uhr auf der von der Urachtalstraße (L180) abzweigenden Fahlenbachstraße unterwegs.

Im Bereich des Anwesens Höllmühle sei der Mann alleinbeteiligt von der Straße abgekommen und nach einem Abhang auf eine Wiese gestürzt, heißt es in der Mitteilung. Hierbei habe sich der 60-Jährige nach ersten Erkenntnissen eine Rippenfraktur und eine Verletzung an einer Schulter zugezogen. Der Radfahrer musste zur Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden.