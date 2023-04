Der Schwarzwald-Baar-Kreis feiert seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass veranstaltet der Landkreis am Sonntag, 14. Mai, von 11 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür rund um das Kreishaus „Am Hoptbühl“ und das Verwaltungsgebäude „An der Brigach“ in Villingen.

Landrat Sven Hinterseh freut sich auf viele Besucher. | Bild: Hans-Jürgen Götz

Das Landratsamt hat einiges auf die Beine gestellt, so dass die Besucher einen Blick hinter die Türen und auf die vielfältigen Aufgaben des Landratsamtes werfen können.

Ein Blick hinter die Kulissen

„Besucherinnen und Besucher können auf Erkundungstour gehen und entdecken, was die Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Ämtern und Bereichen vorbereitet haben“, sagt Landrat Sven Hinterseh. „Es gibt die Gelegenheit, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich darüber zu informieren, für was alles ein Landratsamt zuständig ist.“ Hinterseh eröffnet den Aktionstag am Sonntag, 14. Mai um 11 Uhr.

Weitere Termine zum Jubiläum Am Freitag, 12. Mai, wird das Jubiläum des Landkreises bei einem Festakt mit geladenen Gästen gefeiert. Am 24. September öffnen sich dann noch die Türen zur Außenstelle des Landratsamtes in Donaueschingen.

Nach einem Rundgang wird ein GNSS-Kontrollpunkt eingeweiht. An diesem Punkt kann die Standortbestimmung von Navigationsgeräten oder Smartphones neu ausgerichtet werden.

Führungen und Vorträge

Im Verwaltungsgebäude An der Brigach gibt es Führungen durch das neue Gebäude. Ab 12 Uhr werden im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Am Hoptbühl 2 verschiedene Vorträge geboten. Den Auftakt macht Kreisarchivar Clemens Joos mit dem Titel „50 Jahre Schwarzwald-Baar-Kreis oder: Was feiern wir eigentlich?“.

Klimaschutz und Medien

Weitere interessante Vorträge gibt es direkt im Anschluss mit „Energieeffizienz und Klimaschutz – Ressourcen sinnvoll sparen“, „Das Landratsamt als Arbeitgeber“ oder „Versorgungsamt und Betreuungsrecht“ und „Die Bedeutung von Medien in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen“. An zahlreichen Infoständen und bei Mitmachaktionen stellen sich die Ämter des Landratsamtes vor und geben so einen Einblick in ihre Arbeit.

Ein Blick in den Fuhrpark

So können die Fahrzeuge des Straßenbauamtes, die orangene Flotte, angeschaut werden. Der Kreistag stellt sich als Hauptorgan des Landkreises an einem Infostand vor. Es gibt die Gelegenheit sich in einer Fotobox mit einem besonderen Fotomotiv ablichten zu lassen.

Podcast aus dem Quellenland

Live dabei im Podcast-Studio können die Besucher mehr über den neuen Podcast des Schwarzwald-Baar-Kreises „Quellenland aufs Ohr“ erfahren.

Infos gibt es zum Beispiel dazu, was sich hinter dem Mindesthaltbarkeitsdatum bei Lebensmitteln verbirgt und welche Ausbildung und Stellen beim Landratsamt angeboten werden. Wie sieht das ÖPNV-Angebot im Schwarzwald-Baar-Kreis aus und was macht der Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg?

Auch Feuerwehrfahrzeuge – hier eines der Feuerwehr Schwenningen – können beim Tag der offenen Tür im Landratsamt besichtigt werden. | Bild: Ralf Dettinger

Wer testen möchte, ob sein theoretisches Wissen noch für eine Führerscheinprüfung ausreicht oder wissen möchte, wie schnell das Internet zu Hause ist, hat dazu die Gelegenheit. Außerdem können die Besucher erfahren, wie Drohnen im Wald zum Einsatz kommen. Zu sehen sind die Sonderfahrzeuge der Feuerwehr.

So fühlt sich Älterwerden an

Das Ordnungsamt informiert über Rechtliches zu Waffen, Gewerbe und Gaststätten. Zudem kann man testen, welche Kenntnisse und Voraussetzungen für die deutsche Staatsangehörigkeit erfüllt werden müssen.

Wie es sich anfühlt, älter zu sein, kann bei einer Alterssimulation ausprobiert werden. Zudem gibt es eine Musterwohnung einer Asylunterkunft zu besichtigen. Welche kleinen Hilfen den Alltag im Alter erleichtern, darüber informieren Oma Beate und Opa Paul.

Rettungshubschrauber Christoph 11 kann beim Tag der offenen Tür aus nächster Nähe besichtigt werden. | Bild: DRF Luftrettung

Weiter können Besucher mehr über den Weg ihres Abfalls erfahren, aber auch den Landschaftserhaltungsverband kennenlernen. Ein Highlight ist sicherlich der Rettungshubschrauber Christoph 11 der DRF, der an diesem Tag zu besichtigen ist.

Viel Programm für die Kleinen

Kinder können eine Spielstraße oder Kletterwand, aber auch das Blasrohrschießen ausprobieren, Waldwichtel schnitzen oder sich auf einer Hüpfburg austoben. Am Verwaltungsgebäude An der Brigach gibt es eine Hüpfburg, einen Luftballonwettbewerb und ein Kinder- und Jugendprogramm mit Kinderschminken.

Musik und Kulinarik

Musikalisch umrahmt wird der Tag der offenen Tür durch verschiedene Beiträge. So spielt um 11.15 Uhr das Jugendorchester der Stadtharmonie, um 13.30 Uhr haben die Krawazi-Ramblers ihren Auftritt, um 14.30 Uhr tritt die Doubletown Bigband VS und 16 Uhr die Müllbehälter Percussion auf.

Eine Ba(a)r auf dem Dach

Für Bewirtung ist mit einem Festzelt vor dem Landratsamt Am Hoptbühl 2 gesorgt. Zudem gibt es dort eine Schwarzwald-Rooftop-Ba(ar). Am Verwaltungsgebäude An der Brigach wird ein Foodtruck Leckeres anbieten und eine Cocktail-Bar mit alkoholfreien Getränken für Genuss sorgen.