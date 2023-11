Die regionalen Unternehmen sind mit den Rahmenbedingungen an ihrem Standort nur durchschnittlich zufrieden. Das zeigt die jüngste Standortumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg. Im Vergleich zu 2018 habe sich die Standortzufriedenheit sogar verschlechtert, heißt es in der Pressemitteilung der Kammer.

Hohe Energiepreise, wenig Arbeitskräfte, fehlende Erweiterungsflächen und zu lange Genehmigungsverfahren bewerten die Betriebe besonders negativ. Positiv sind die Anbindung an die Autobahn sowie die Lebensqualität. Befragt wurden insgesamt 3000 Mitgliedsunternehmen.

„Die Ergebnisse sind ein Auftrag an die Landes- und Bundespolitik“, fasst IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos die Umfrageergebnisse zusammen. „Denn viele Handlungsfelder lassen sich auf kommunaler Ebene gar nicht lösen.“ Die Politik müsse jetzt mit Nachdruck die Bedingungen am Standort Deutschland verbessern. Nur dann bleibe Deutschland wettbewerbsfähig. Besonders schmerzen die verhaltenen Zukunftsaussichten, so die Präsidentin. Auf einer Skala von eins (für sehr gute Aussichten) bis fünf (für sehr schlechte Aussichten) geben die Unternehmen der Region aktuell eine 2,9. Den gleichen Wert geben die Unternehmen zur ihrer aktuellen Zufriedenheit an.

„Unsere Unternehmen sind ernüchtert: denn die Hausaufgaben an die Politik sind identisch wie vor fünf Jahren. Energieversorgung muss organisiert werden, der Mangel an Fachkräften (ist) zu beheben und Infrastrukturprojekte (sind) zu stemmen. Nichts davon ist neu, bei keinem dieser Felder ist das Ergebnis zufriedenstellend gelöst.“

Beispielhaft nennt Hakenjos den Ausbau der Gäubahn, der Integration geflüchteter Menschen in Arbeit oder die Anbindung des Südwestens an die Stromautobahnen im Norden. Dieses Unvermögen gefährde Investitionen und Beschäftigung. Im Zweifel würden Arbeitsplätze, Ausbildung und Patententwicklung in andere Länder verlagert. Gerade für einen industriestarken und international aktiven Standort sei dies eine reale Gefahr.

Birgit Hakenjos skizziert die Handlungsmöglichkeiten der Politik: „Wir brauchen mehr Planungssicherheit, mehr Tempo, weniger Kontrollwut.“ Verwaltungsverfahren seien konsequent zu digitalisieren, Straßen und Schienen sind zeitnah zu modernisieren, mehr Flächen für Wachstum und Wohnen sind zu aktivieren. Diese Handlungsfelder hätten schon vor der Pandemie und vor dem Krieg in der Ukraine bestanden.