Spaß haben, tanzen, feiern – und dann verletzt ins Krankenhaus? So ist es jetzt laut Polizeibericht einem 17-Jähringen in Donaueschingen ergangen.

Bereits am frühen Sonntag, 12. November, sei es gegen 1 Uhr auf der Tanzfläche einer Diskothek in Donaueschingen zu einer Auseinandersetzung gekommen, berichtet die Polizei am Donnerstag, 16. November.

Kopfstoß gegen 17-Jährigen

Ein 17-Jähriger habe versehentlich einen unbekannten Mann angerempelt. Der habe den Jugendlichen unvermittelt zu sich heran gezogen, ihm einen Kopfstoß verpasst und ihn dadurch verletzt.

Die Verletzung musste der junge Mann später in einem Krankenhaus behandeln lassen. Die Polizei sucht nun den unbekannten Schläger und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0771 837830 zu melden.