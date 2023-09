Vorbei sind die Zeiten, als noch ausschließlich Hinterwälder und Vorderwälder auf heimischen Weiden grasten. Immer mehr exotische Tierarten tummeln sich im Wiesental und erfüllen manchmal einen erweiterten Zweck. Bei Alpakas, Lamas und Schottischen Hochlandrindern geht es vorrangig auch um eine Offenhaltung der Landschaft, gleichzeitig aber auch um vielfältige tierische Erzeugnisse und um touristische Attraktionen. Nicht zufällig stattete die Landrätin Marion Dammann auf ihrer Rundreise den Züchtern Schottischer Hochlandrinder in Forsthof einen Besuch ab und betonte dabei den Wert des Nebenerwerbsbetriebs am äußersten Rand des Landkreises.

Ganz oben an den Belchenhöfen lebt Brigitte Böhni mit ihrem Mann Robert und den sieben Lamas. Für sie sind die Nutztiere aus den Anden die idealen Weidetiere: „Lamas fressen nicht nur Gras, sondern auch das Laub von Bäumen und Dornengestrüpp.“ Die Tiere seien sehr gründlich und hinterlassen ein gepflegtes Grünland, wenn sie auf die nächste Weide wechseln. „Die Tiere brauchen kein fettes Futter und kommen gut mit dem mageren Berggras zurecht, wie wir es am Belchen haben“, sagt Böhni. Noch zierlicher als Lamas sind Alpakas, die Karin Wohlschlegel in Wies züchtet. 27 der Andenbewohner zählt ihre Silbermättle-Herde inzwischen, darunter aktuell 13 Fohlen. Warum gerade Alpakas? Von den alten Bewohnern im Dorf habe sie die Klagen vernommen, dass immer mehr Weiden verhursten. Wohlschlegel: „Wir haben dann Weiden gekauft, die bereits komplett zugewachsen waren.“ Unter anderem mit Junior-Rangern vom Biosphärengebiet seien die Weiden wieder nutzbar gemacht worden, was der Offenhaltung der Landschaft und damit der Artenvielfalt in der Region diene.

In Forsthof sind andere Vierbeiner eine kleine Attraktion: Schottische Hochlandrinder. Auch wenn die schottischen Zotteltiere inzwischen eine kleine Attraktion für Touristen aus aller Welt seien, die auf dem Schwarzwaldhof am Antönipass Station machen, ist für Sebastian Frommherz klar: „Das sind Nutztiere und wir betreiben eine Landwirtschaft im Nebenerwerb, die uns ernährt.“ Bis zum Lebensende wirken die Rinder durch ihren Appetit als Landschaftspfleger. Bei der Rundfahrt von Landrätin Dammann wurde der Hof oberhalb von Happach besonders gelobt. Maverick Henke, Weide- und Biodiversitätsberater des Landkreises Lörrach, führte die 30 Teilnehmenden über die Flächen des Hofes der Familie Frommherz: „Bei der Bewirtschaftung der ungefähr 23 Hektar steht der Naturschutz ganz klar im Vordergrund.“ Mit ihrer Form der extensiven Beweidung mit schottischen Hochlandrindern und Ziegen sowie der Landschaftspflegemaßnahmen würden sie das artenreiche Dauergrünland rund um ihren Hof erhalten, führte der Berater aus.