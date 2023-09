Lehrermangel stellt immer mehr Schulen vor große Probleme. An den Zinzendorfschulen in Königsfeld ist die Schulleitung noch einigermaßen entspannt, was das Thema angeht. Wie kommt das?

Erdmuthe Terno ist Pädagogische Gesamtleiterin und Schulleiterin. Sie bestätigt: „Wir konnten und haben eine sehr gute Abdeckung unserer Stellen.“ Das liege an einer geringen Fluktuation. „Die Kollegen sind gerne bei uns und sie sind lange bei uns.“ Manche arbeiten sogar im Ruhestand weiter an der Schule.

Herausforderung gebe es aber trotzdem. So komme jedes Jahr eine Realschulklasse hinzu, es kommt zu Elternzeiten. Zwölf Lehrerinnen und Lehrer fangen zum Schuljahr 2023/24 neu in Königsfeld an.

Wie groß ist der Lehrermangel? Laut einer Studie der Bildungsgewerkschaft GEW fehlen allein in Baden-Württemberg 5000 Lehrkräfte bis zum Jahr 2035. Laut einem Bericht des SWR im März 2023 gibt es immer weniger Lehramtsstudenten. Hinzu kommt: 56,6 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen im Land arbeiteten im Schuljahr 2021/22 bereits in Teilzeit. Die Vollzeitanteil sei damit um 1,8 Prozent zurückgegangen. Anwachsende Grundschulen Nach Zahlen des Deutschen Schulportals der Robert Bosch Stiftung stehen die Grundschulen in Baden-Württemberg vor dem größten Schülerzuwachs in der Geschichte des Landes. 413.000 Erst- bis Viertklässler sollen es im Schuljahr 2023/24 sein, im Vorjahr waren es noch 395.000. Für das Jahr 2022/23 waren 5785 Lehrerstellen zu besetzen, 1000 davon seien zum Schuljahresbeginn nicht besetzt gewesen, schreibt die Stiftung. Schwierig sein die Situation auch an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Kleinigkeiten machen es aus

Wie gelingt es den Zinzendorfschulen, offene Stellen zu besetzen? „Wir fangen sehr zeitig an mit Ausschreiben und den Vorstellungsgesprächen“, sagt Terno. „Es kommen außerdem Leute in Initiativgesprächen auf uns zu, weil sie wissen, dass die Atmosphäre hier stimmt.“

Es sind mitunter wohl Kleinigkeiten, die es ausmachen. Dass beim Schuljahresausflug und Mitarbeiterfest natürlich auch andere Mitarbeiter dabei sind. Auf über 100 Lehrerinnen und Lehrer kommen in Königsfeld nämlich mehr als 100 Mitarbeitende in den Bereichen Betreuung, Verwaltung, Hauswirtschaft, Küche und Internat. Insgesamt sind 220 Menschen für das Wohlergehen und die Bildung der Schülerinnen und Schüler im Einsatz.

Privat-Schule hat alles in der Hand

Für Erdmuthe Terno ist ein klarer Vorteil, dass Zinzendorf eine Privat-Schule ist. „Anders als öffentliche Schulen, sind wir gleichzeitig der Träger und bei uns liegt alles in einer Hand.“ Sonst sei die Kommune für das einstellen beispielsweise von Hausmeistern oder Sekretärinnen zuständig.

Allerdings gibt es in der Woche vor Schulstart immer noch offene Stellen. „Wir merken, dass es in manchen Fächern schwierig ist“, räumt Schulleiterin Terno ein. Das treffe vor allem auf die Fächer Informatik oder Kunst zu. Angesichts von üblichen Gehältern im IT-Bereich ist für sie klar: „Das müssen Enthusiasten sein, die an eine Schule gehen wollen.“

Fachkräfte füllen die Lücken

Bleiben Stellen unbesetzt, können Schulen im Direkteinstieg qualifizierte Kollegen engagieren. Als Fachkräfte ohne pädagogische Ausbildung. „Die werden von der Schulaufsicht geprüft, die Hürden der Bürokratie sind dabei hoch“, sagt Terno. Die Zinzendorfschulen hätten solche Kollegen auch schon mal nicht einstellen können. Ein Grund: Alle Schulen stehen bei der Suche nach Bewerbern in Konkurrenz.

Die Zinzendorfschulen sind eine der bekanntesten Einrichtungen in Königsfeld. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Immerhin habe Königsfeld als freie Schule die Freiheit, jederzeit Lehrerinnen und Lehrer einstellen zu können. Das ist oft praktisch, schließlich halten sich beispielsweise Schwangerschaften nicht an das Schuljahr. „ Generell sei das Ziel aber, alle Posten zum Ende der Sommerferien besetzt zu haben.

Teilzeit zu ermöglichen gehöre zur Gewinnung und zum Halten von Mitarbeitern. Und: „Wir haben auch Kollegen, die über den Ruhestand hinaus arbeiten, weil sie sich der Schule verbunden fühlen.“ Die letzten offenen Stellen für das Schuljahr 2023/24 bekomme das Kollegium intern abgefangen. „Ohne Überstunden“, versichert Erdemuth Terno.