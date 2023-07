Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag gleich mehrmals zugeschlagen und Zigarettenautomaten gestohlen.

In Donaueschingen, so schildert die Polizei, rissen die Täter einen Automaten in der Hauptstraße mit brachialer Gewalt von einer Hauswand, an der Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstand.

In Brigachtal waren die Unbekannten in der Marbacher Straße und in der Straße „Kastanienweg“ tätig, wo sie ebenfalls die kompletten Automaten von den Gebäudewänden, wo sie befestigt waren, abrissen und mitnahmen. Die Höhe des Sachschadens hier ist noch unbekannt.

Die Polizei in Donaueschingen und Villingen-Schwenningen ermittelt und bittet Zeugen, die in der Nacht etwas Auffälliges beobachtet haben und denen Fahrzeuge oder die Täter selbst aufgefallen sind, um sachdienliche Hinweise.